Kein Sieger im Freitagsspiel der 23. Bundesliga-Runde: Das von Urs Fischer trainierte Mainz und Hamburg trennen sich 1:1. Nadiem Amiri brachte die Mainzer kurz vor der Pause mit dem ersten gefährlichen Abschluss in Führung. Nach einer guten Stunde glich der Hamburger SV durch einen abgefälschten Freistoss von Fabio Vieira aus.
Zum möglichen Schweizer Duell kam es nicht. Während aufseiten des HSV Miro Muheim 88 Minuten im Einsatz stand, fehlte bei den Mainzern Silvan Widmer wegen einer Gelbsperre. (riz/sda)
Zum möglichen Schweizer Duell kam es nicht. Während aufseiten des HSV Miro Muheim 88 Minuten im Einsatz stand, fehlte bei den Mainzern Silvan Widmer wegen einer Gelbsperre. (riz/sda)