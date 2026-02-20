2,6 Meter lang und 109 Kilogramm schwer: Fischer aus Fussach fängt bei Rheinmündung einen Riesenwels

Ein Fischer aus Fussach staunte nicht schlecht, als er diesen Wels bei der Rheinmündung aus dem Wasser zog: Sein Fang brachte 109 Kilogramm auf die Waage und mass 2,6 Meter – der schwerste Fisch, den er je aus dem Bodensee gezogen hat.

Mehr «International»

«Das war der schwerste Fisch, den ich bisher aus dem Bodensee gezogen habe», sagt der Fussacher Fischer Franz Blum gegenüber dem ORF Vorarlberg. Der Fang gelang dem Berufsfischer in der Nähe der Rheinmündung. Es sei nicht einfach gewesen, den Fisch ins Boot zu holen, aber er habe es schliesslich geschafft. Das Alter des Wels schätzt er etwa auf 45 Jahre. Ein Wels kann bis zu 80 Jahre alt werden.

Der Fisch sei bereits filetiert und an seine Kundinnen und Kunden verkauft, sagt der Berufsfischer gegenüber dem Online-Portal. Wels gelte als schmackhafter, milder Speisefisch mit festem Fleisch.

Mit 109 Kilogramm und 2,6 Metern: Der grösste Fang des Fischers Franz Blum aus Fussach. Bild: Facebook/ORF

Längster Fang misst 2,72 Meter

Aus der Rheinmündung wurde 2011 ein 2,4 Meter langer und 83 Kilogramm schwerer Wels gezogen. Der Fischereiaufseher im Kanton St.Gallen bezeichnete diesen Fang damals als Rekord. Fischer Franz Blum, der sich auf solche grossen Fische spezialisiert hat, hat im März 2025 einen 2,72 Meter langen, etwa 100 Kilogramm schweren Wels gefangen. Dieser ist präpariert und hängt in Blums Restaurant an der Wand. Es ist sein bisher längster Fang und vermutlich auch der grösste Fisch, der je aus dem Bodensee gezogen worden ist.

Auf der Facebookseite des ORF Vorarlberg ist mit über 500 Kommentaren eine rege Diskussion darüber entbrannt, ob man so einen Fisch überhaupt fangen soll. «Der Fisch hätte noch das halbe Leben vor sich gehabt», schreibt jemand. Ein anderer meint: «Dieser Fisch ist wie der T-Rex im See, der frisst regelrecht Massen an anderen Fischen, sogar kleine Hunde oder Enten stehen auf dem Speiseplan.»

Grösster Süsswasserfisch Europas

Der Europäische Wels ist der grösste reine Süsswasserfisch Europas und vorwiegend nacht- und dämmerungsaktive Raubfisch. Er ernährt sich von lebenden und toten Fischen, aber auch gelegentlich von kleinen Wasservögeln und Säugetieren. Seine Aktivität ist stark von der Temperatur und der Verfügbarkeit von Beutetieren abhängig. Der Wels bevorzugt grosse Flüsse und Seen mit schlammigem Grund. (bzbasel.ch/fwa)