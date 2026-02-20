Bonjour! Etwas Trost für das nasskalte Wetter: Soupe à l'oignon! Dani Huber bekommt nur schon davon einen Anfall. LOL.

Bild: obi

In der kalten Jahreszeit besinnt man sich des Wunders einer wärmenden Suppe. Und eine der wunderbarsten kommt aus Frankreich. Je t’en prie!

Oliver Baroni

Okay, Leute. Das mag jetzt vielleicht schräg klingen, aber bei diesem Thema hier hängen bei mir Emotionen dran. Jap, hier hat wer eine eine tiefe, persönliche Verbindung zu einem klassischen französischen Bistrot-Gericht, die bis ins zarte Kindheitsalter zurückreicht.

Let me explain.

Zutaten: Zubereitung:

Wie viele Kinder meiner Generation war ich ein grosser Fan der Asterix-Comics. Und durch eine dieser Geschichten – damals noch aus der Feder des grossartigen René Goscinny – begegnete ich zum ersten Mal dem Konzept der soupe à l'oignon.

Wir hatten eine grossartige Kindheit – wir hatten noch René Goscinny. Bild: Dargaud

Die Handlung von «Asterix und der Kupferkessel» («Astérix et le chaudron» im französischen Original oder, wie ich es kannte, «Asterix and the Cauldron») dreht sich um Korruption und Steuerhinterziehung sowie den angeblichen Diebstahl eines mit goldenen Sesterzen gefüllten Kessels.

Der Umstand, dass letzterer zuvor zum Kochen von Zwiebelsuppe verwendet worden war, entpuppt sich als Schlüsselelement des Plot, als Asterix einen römischen Steuereintreiber ausraubt und bemerkt, dass die Münzen nach Zwiebelsuppe riechen, wodurch der Schwindel aufgedeckt wird.

Ha! Aufgeflogen! «Diese Sesterze riechen nach ZWIEBELSUPPE!» Bild: dargaud

Ich liebte diesen Asterix-Band, und ich liebte auch Zwiebeln. Und als ich im Alter von 8 Jahren mit meinem Vater zum ersten Mal Paris besuchte, war das Erste, was ich essen wollte, ... soupe à l'oignon.

Ich wurde nicht enttäuscht.

Und Jahre später, als ich «The Les Halles Cookbook» geschenkt bekam, Anthony Bourdains grossartiges Standardwerk zur französischen Bistrot-Küche, war es wiederum das Rezept zur klassischen Zwiebelsuppe, das ich als erstes ausprobierte.

Tadaaa – Fettflecken vom vielen Benutzen inklusive. Bild: obi/watson

Und bis heute – und ganz besonders, wenn es, wie gerade jetzt, draussen nass und kalt ist – schlage ich Seite 45 dieser Erstausgabe von 2004 auf und mache mich daran, eines der wohligsten Comfort Foods aller Zeiten zuzubereiten.

Und zwar wie folgt:

Zutaten:

Für 4 Personen als Vorspeise, für 2 als Hauptgang

Welche Art von Zwiebeln? Pff ... ich verwendete einen Mix von gelben und roten. You do you. Bild: obi

100 g Butter

4 grosse Zwiebeln oder 6 mittelgrosse Zwiebeln in dünne Scheiben geschnitten

5 cl Aceto balsamico

5 cl Portwein oder Marsala

1,2 Liter dunkle Hühnerbrühe oder Rindfleischbrühe

100 g Speckwürfeli

1 Bouquet garni (Kräutersträusschen – traditionell aus etwas frischer Petersilie, Thymian und einem Lorbeerblatt bestehend)

ca. 8 Scheiben Baguette im Ofen mit etwas Olivenöl knusprig geröstet

250 g Gruyère, grob gerieben

Zubereitung:

In einem grossen Topf bei mittlerer Hitze Butter schmelzen lassen, Zwiebeln dazugeben und unter gelegentlichem Rühren dünsten, bis sie weich und schön gebräunt sind (dauert circa 20 Minuten).

Bild: obi

Mit Portwein und Essig ablöschen, dabei den Topfboden mit der Holzkelle abschaben. Hühnerbrühe hinzufügen. Speck und Bouquet garni dazugeben und aufkochen.

Hitze auf niedrig drehen, mit Salz und Pfeffer abschmecken und 45 Minuten bis zu 1 Stunde köcheln lassen.

Bild: obi

Den Ofengrill anwerfen. Auf höchster Stufe.

Wenn die Suppe fertig gekocht ist, Bouquet Garni entfernen. Suppe in einzelne, ofenfeste (wichtig!) Suppenschalen geben. Auf jeder so viele Croûton-Scheiben, wie Platz haben, nebeneinander oben «schwimmen» lassen. Eine grosszügige, gehäufte Menge Käse auf die Oberseite der Suppen geben. Der Käse darf ruhig jeweils über den Topfrand hinaus hängen.

Suppenschalen unter den vulkanisch heissen Ofengrill stellen, bis der Käse schmilzt. Dabei soll er durchaus braun gefleckt, an einzelnen Stellen gar etwas angebrannt sein. Ach, du besitzt einen Flambierbrenner? Mit dem kannst auch nachhelfen.

Bild: obi

Sofort servieren – und zwar VORSICHTIG. Die Dinger sind sauheiss.

Uff ... gsesch? Es hätte ruhig etwas mehr Gruyère sein dürfen! Egal – war trotzdem fein. Bild: obi

Und nun: geniessen. Die wohlige Wärme spüren. Und schon ist dir das nasskalte Wetter draussen sowas von egal.

Genau so muss es sein! Nicht hübsch. Und auch etwas gschtabbig zum Essen. Aber SO WAS VON fein. bild: obi

Bon appétit.