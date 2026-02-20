wechselnd bewölkt
Niederlage für Trump: Supreme Court erklärt Teile der Zölle für illegal

The Supreme Court is photographed, Friday, Feb. 6, 2026, in Washington. (AP Photo/Rahmat Gul) Supreme Court
Der Supreme Court fügt Trump eine bittere Niederlage zu. Bild: keystone

Niederlage für Trump: Supreme Court erklärt Teile der US-Zölle für illegal

US-Präsident Donald Trump hat im Streit um seine aggressive Zollpolitik eine Niederlage vor dem Supreme Court kassiert. Das Oberste Gericht der USA entschied, dass Trump seine Befugnisse überschritten hat, um umfangreiche Zölle gegen viele Handelspartner zu verhängen.
20.02.2026, 16:0520.02.2026, 16:35

Der Supreme Court, der oberste Gerichtshof der USA, hat Teile der von US-Präsident Trump verhängten Zölle für illegal erklärt.

Der Entscheid gilt aber nicht für alle Zölle, sondern nur für diejenigen, die Trump unter Berufung auf ein Gesetz, das für nationale Notfälle vorgesehen ist, verhängt hat.

Der Supreme Court entschied dabei mit 6 zu 3 Stimmen gegen Trumps Zollpolitik. Für den US-Präsidenten ist es eine herbe politische Niederlage, denn der Supreme Court ist mehrheitlich dominiert von konservativen Richtern.

Drei der Richter hat Trump gar selber ernannt. Die Entscheidung wird erhebliche Auswirkungen auf die US-Wirtschaft und die internationale Handelspolitik von Trump haben, auch für die Schweiz.

Neun US-Supreme Court Judges hintere Reihe (links nach rechts) : Associate Justices Sonia Sotomayor, Clarence Thomas, Chief Justice John G. Roberts, Jr., Associate Justices Samuel A. Alito, Jr. and E ...
Der Supreme Court entschied mit 6 zu 3 Stimmen gegen Trumps Zollpolitik.Bild: Collection of the Supreme Court of the United States

Seine Zollpolitik ist damit allerdings nicht begraben. Der US-Präsident hat noch weitere rechtliche Möglichkeiten, Zölle auf Waren aus dem Ausland zu erheben. (ome)

avatar
Lohner
20.02.2026 16:10registriert August 2025
Zeigt der Supreme Court doch noch einen kleinen Funken Anstand.
671
avatar
Nicosinho
20.02.2026 16:09registriert Februar 2014
Das ist ein Erfolg für die Demokratie!
582
avatar
mMn
20.02.2026 16:16registriert September 2020
Ich frage mich wie die Stimmen argumentieren, die es anders sehen. Ein Richter kann nicht einfach eine Meinung haben. Er muss sein Entscheid nach dem Gesetz fällen. Was gibt es hier für interpretationsspielraum?
352
