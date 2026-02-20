Plug-in-Hybride: Klimafreundlich oft nur auf dem Papier. Bild: www.imago-images.de

Plug-in-Hybride: Studie enthüllt schockierend hohen Benzinverbrauch

Sie gelten als saubere Alleskönner. Doch eine neue Analyse entlarvt Plug-in-Hybrid-Autos als Täuschung. Selbst die Forscher sind angesichts der Ergebnisse fassungslos.

Markus Abrahamczyk / t-online

Mehr «Digital»

Ein Artikel von

Ein Verbrauch von höchstens zwei Litern und in vielen Ländern satte Steuervorteile: Die Argumente der Autoverkäufer ziehen. Der Plug-in-Hybrid boomt seit mehreren Jahren. Doch die Realität sieht anders aus. Eine Auswertung (PDF) von einer Million Autos, die dem deutschen TV-Sender SWR vorliegt, zeigt jetzt: Der angeblich saubere Antrieb schont nicht das Klima, sondern nur die Statistik der Konzerne.

Der Drei-Liter-Schock

Wissenschaftler des deutschen Fraunhofer-Instituts stiessen auf ein Detail, das selbst die Experten aus der Fassung bringt. Bisher galt die Annahme: Wer elektrisch fährt, verbraucht keinen Tropfen Benzin. Die Daten widersprechen dem massiv.

Selbst im Strombetrieb verbrennen die Plug-in-Hybride im Schnitt drei Liter Kraftstoff. Der Verbrennungsmotor springt viel häufiger an als gedacht. Patrick Plötz vom renommierten Fraunhofer-Institut spricht von einem «Schock» für alle beteiligten Forscher.



«Laut der Studie verbrauchen die eine Million untersuchten Fahrzeuge im Durchschnitt fast sechs Liter Kraftstoff und damit 300 Prozent mehr als in den Herstellerangaben der EU-Typgenehmigung.» SWR

Grosse Unterschiede zwischen den Modellen

Das Gefälle zwischen den Marken ist gewaltig. Während Hersteller wie Kia, Toyota, Ford und Renault beweisen, dass niedrige Verbräuche möglich sind, landen schwere Premium-Modelle von Porsche und Ferrari am Ende der Tabelle. Auch Toyotas Premium-Marke Lexus schneidet schlechter als Toyota selbst ab.

Schlusslicht ist Porsche. Die Hybridmodelle aus Stuttgart verbrauchen bereits im sogenannten Elektromodus rund sieben Liter Benzin, im Verbrennermodus noch deutlich mehr. Auf Anfrage erklärt Porsche, man halte sich an die gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren.

Zwei Antriebe, ein Problem Ein Plug-in-Hybrid kombiniert Verbrennungs- und Elektromotor. Strom lädt er an der Steckdose. Doch das Konzept leidet unter seinem Ballast: Die schwere Batterie wiegt Hunderte Kilo und treibt den Verbrauch hoch, sobald der Akku leer ist. Experten nennen die Technik oft «reines Marketing».

Milliardenstrafen drohen

Die Folgen dieser Enthüllung könnten die Autobranche Milliarden kosten. Bisher nutzen die Konzerne die niedrigen Laborwerte der Plug-in-Hybride, um ihre CO₂-Flottengrenzwerte zu erreichen und so Strafzahlungen für den zu hohen CO₂‑Ausstoss der Verbrenner-Modelle zu vermeiden. Die Forscher fordern nun Konsequenzen: Die EU soll den Verbrauch auf der Strasse statt im Labor ermitteln. Wer dort patzt, muss zahlen. Viele Plug-in-Hybrid-Modelle würden sich dann voraussichtlich für die Hersteller nicht mehr lohnen.

Kritik an der Förderung

Umweltschützer fordern Konsequenzen: Die Technik dürfe nicht länger mit Steuergeldern gefördert werden. Die Zahlen entlarven den Sparvorteil als Illusion. Wer einen Plug-in-Hybrid kauft, zahlt oftmals an der Zapfsäule drauf. Den versprochenen Klimaschutz gibt es nur im Prospekt.

Elektroauto © KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Dass Plug-in-Hybride ihr sauberes Image meist zu Unrecht tragen, zeigten bereits Analysen aus dem Jahr 2025 und von 2022.

Verwendete Quellen: