Ansturm auf Skilift – die besten Bilder der Winterlandschaften

Eine wegen starken Schneefällen gesperrte Strasse in Campex Lac im Kanton Wallis.Bild: keystone
18.02.2026, 11:1718.02.2026, 11:17
Die Schweiz wurde diese Woche von massivem Schneefall heimgesucht. Wir haben euch nach Schneebildern gefragt, bevor sich der Frühlings langsam ankündigt. Hier sind die schönsten Fotos unserer Community von gestern und heute:
Ansturm auf den Skilift in Zinal im Kanton Wallis bild: zvg
Aus der ganzen Schweiz erreichen uns Bilder, hier aus Laax, Graubünden.Bild: zvg
Winterwunderland in Sedrun, Graubünden.Bild: zvg
Für Autofahrer hat das Ganze Folgen: Das Ausbuddeln wird zum Leistungssport.bild: zvg
Auch aus Blitzingen im Kanton Wallis erreichen uns Leserbilder.Bild: zvg
Auch die Ortschaft Mund im Wallis liegt unter einer Schneedecke begraben.Bild: zvg
Blitzingen im Kanton Wallis liegt teilweise fast ein Meter Neuschnee.Bild: zvg
Diese Autos auf einem Parkplatz im Wallis sind kaum noch zu erkennen.
Ein Balkon in Arosa, Graubünden.Bild: zvg
Schnee im Kanton Schwyz.Bild: zvg
Habt ihr noch mehr Schneebilder? Ab in die Kommentare damit!