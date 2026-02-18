Schneeregen
Sicht auf eine gesperrte Strasse in Campex Lac Richtung Orsieres, am Dienstag, 17. Februar 2026. Wegen starken Schneefaellen sind in der Schweiz mehrere Strassen und Bahnstrecken gesperrt. (KEYSTONE/L ...
Eine wegen starken Schneefällen gesperrte Strasse in Campex Lac im Kanton Wallis.Bild: keystone

Ansturm auf Skilift – die besten Bilder der Winterlandschaften

18.02.2026, 11:1718.02.2026, 11:17

Die Schweiz wurde diese Woche von massivem Schneefall heimgesucht. Wir haben euch nach Schneebildern gefragt, bevor sich der Frühlings langsam ankündigt. Hier sind die schönsten Fotos unserer Community von gestern und heute:

Ansturm auf den Skilift in Zinal im Kanton Wallis
Ansturm auf den Skilift in Zinal im Kanton Wallis bild: zvg
Schnee im Laax am 17. Februar 2026.
Aus der ganzen Schweiz erreichen uns Bilder, hier aus Laax, Graubünden.Bild: zvg
Schnee in Sedrun am 17. Februar 2026.
Winterwunderland in Sedrun, Graubünden.Bild: zvg
Für Autofahrer hat das Ganze Folgen: Das Ausbuddeln wird zum Leistungssport.
Für Autofahrer hat das Ganze Folgen: Das Ausbuddeln wird zum Leistungssport.bild: zvg
Schnee in Blitzingen im Kanton Wallis am 17. Februar 2026.
Auch aus Blitzingen im Kanton Wallis erreichen uns Leserbilder.Bild: zvg
Schnee in Mund (VS) am 17. Februar 2026.
Auch die Ortschaft Mund im Wallis liegt unter einer Schneedecke begraben.Bild: zvg
Schnee in Blitzingen im Kanton Wallis am 17. Februar 2026.
Blitzingen im Kanton Wallis liegt teilweise fast ein Meter Neuschnee.Bild: zvg
Diese Autos auf einem Parkplatz im Wallis sind kaum noch zu erkennen.
Diese Autos auf einem Parkplatz im Wallis sind kaum noch zu erkennen.
Schneefall in der Schweiz am 17. Februar 2026: Arosa
Ein Balkon in Arosa, Graubünden.Bild: zvg
Das Wetter in der Schweiz am 17. Februar 2026.
Schnee im Kanton Schwyz.Bild: zvg

Habt ihr noch mehr Schneebilder? Ab in die Kommentare damit!

Nach Regen und Schnee folgen frühlingshafte Temperaturen
