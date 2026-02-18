Eine wegen starken Schneefällen gesperrte Strasse in Campex Lac im Kanton Wallis. Bild: keystone

Ansturm auf Skilift – die besten Bilder der Winterlandschaften

Die Schweiz wurde diese Woche von massivem Schneefall heimgesucht. Wir haben euch nach Schneebildern gefragt, bevor sich der Frühlings langsam ankündigt. Hier sind die schönsten Fotos unserer Community von gestern und heute:

Ansturm auf den Skilift in Zinal im Kanton Wallis bild: zvg

Aus der ganzen Schweiz erreichen uns Bilder, hier aus Laax, Graubünden. Bild: zvg

Winterwunderland in Sedrun, Graubünden. Bild: zvg

Für Autofahrer hat das Ganze Folgen: Das Ausbuddeln wird zum Leistungssport. bild: zvg

Auch aus Blitzingen im Kanton Wallis erreichen uns Leserbilder. Bild: zvg

Auch die Ortschaft Mund im Wallis liegt unter einer Schneedecke begraben. Bild: zvg

Blitzingen im Kanton Wallis liegt teilweise fast ein Meter Neuschnee. Bild: zvg

Diese Autos auf einem Parkplatz im Wallis sind kaum noch zu erkennen.

Ein Balkon in Arosa, Graubünden. Bild: zvg

Schnee im Kanton Schwyz. Bild: zvg