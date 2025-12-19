In dererleben die Schweizer einen Spieltag zum Vergessen.verliert mit den Washington Wizards,mit den Houston Rockets undNiederhäuser fehlt im Kader der Los Angeles Clippers. Mit Kyshawn George in der Startformation waren die Washington Wizards den San Antonio Spurs bei der 94:119-Niederlage beinahe die gesamte Partie über unterlegen.Weniger deutlich war die Niederlage, die Clint Capela mit den Houston Rockets erlebte. Erst in der Verlängerung mussten sich die Rockets den New Orleans Pelicans mit 128:133 geschlagen geben. Capela wurde während nur sieben Minuten eingesetzt, dabei gelangen ihm drei Punkte und drei Rebounds. Der Freiburger Rookie Yanic Konan Niederhäuser fehlte für die Partie seiner Los Angeles Clippers gegen den amtierenden Titelverteidiger Oklahoma City Thunder im Kader. Auswärts unterlagen die Clippers mit 101:122, es war die 21. Niederlage der laufenden Saison. (riz/sda)