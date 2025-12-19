Joshua Burkhalter erreichte am Biathlon-Weltcup im französischen Le Grand-Bornand im Sprint über 10 km als bester Schweizer den 17. Platz. Der Berner Oberländer verlor mit einem Schiessfehler 44,5 Sekunden auf den norwegischen Sieger Vetle Sjaastad Christiansen, der zum ersten Mal seit dem 21. Januar 2024 und zum siebenten Mal insgesamt im Weltcup in einem Einzelrennen triumphierte.
Vom Schweizer Team qualifizierte sich neben Burkhalter einzig noch Sebastian Stalder, dem zwei Schiessfehler unterliefen, als 56. für die Verfolgung der Top 60 am Samstag. Teamleader Niklas Hartweg fehlte aufgrund eines viralen Infekts.
Die Norweger dominierten das Rennen. Neben Christiansen klassierten sich mit Johannes Dale-Skjevdal (2.), Johan-Olav Botn (4.) und Sivert Guttorm Bakken drei weitere unter den ersten fünf. Einzig dem Franzosen Emilien Jacquelin als Dritter gelang es, in diese norwegische Phalanx einzudringen. (nih/sda)
