Einen Tag nach dem Gewinn der Goldmedaille über 50 m Delfin hat sich Noè Ponti an den Kurzbahn-Europameisterschaften im polnischen Lublin über die doppelte Distanz wie erwartet problemlos für den Halbfinal qualifiziert. Mit 49,68 Sekunden erzielte der 24-jährige Tessiner die drittbeste Zeit der Vorläufe – der Schnellste war der Franzose Maxime Grousset in 49,58 Sekunden.
Für die übrigen Schweizerinnen und Schweizer bedeuteten am dritten Wettkampftag die Vorläufe Endstation. (abu/sda)
