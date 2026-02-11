Audrey Werro ist bereits früh in bestechender Form. Die 21-jährige Freiburgerin lief beim Hallenmeeting in Belgrad über 800 m im Alleingang 1:57,27 Minuten und verbesserte ihren am 1. Februar erzielten Schweizer Rekord um 22 Hundertstel. In diesem Jahr war weltweit noch keine Läuferin schneller. Das sind vielversprechende Aussichten für die Hallen-Weltmeisterschaften vom 20. bis 22. März in Torun. (abu/sda)
Werro erneut mit Schweizer Rekord
Wingerli fällt sechs bis acht Wochen aus
Andreas Wingerli steht dem EV Zug voraussichtlich sechs bis acht Wochen nicht zur Verfügung, wie die Zentralschweizer bekannt gaben. Der polyvalente schwedische Stürmer leidet an einer Unterkörperverletzung. Der EVZ hat mit dem Schweden Jakob Lilja bereits einen weiteren Ausländer verpflichtet.
Wingerli kam in der laufenden Meisterschaft in 45 Partien auf 11 Tore und 13 Assists. Die Zuger liegen in der National League auf dem 8. Tabellenplatz und dürften die direkte Playoff-Qualifikation (Top 6) verpassen. Die Regular Season endet am 9. März, drei Tage später starten die Play-In. Die Viertelfinals beginnen am 20. März. (abu/sda)
Wawrinka gewinnt ein Generationenduell
Stan Wawrinka gelingt der Auftakt ins ATP-500-Turnier in Rotterdam. Der Waadtländer schlägt den Niederländer Thijs Boogaard in zwei Sätzen 6:3, 6:4.
Ursprünglich hätte Wawrinka gegen den Australier Aleksandar Vukic antreten sollen, dieser zog sich aber kurzfristig zurück. Vukics Pech war Thijs Boogaards Glück. Der 17-jährige Niederländer, der jenseits der Top 1000 in der Weltrangliste klassiert ist, kam gegen den Schweizer Routinier zu seinem Debüt auf der ATP-Tour.
Wawrinka, der das Turnier in Rotterdam 2015 gewinnen konnte, nahm dem Debütanten pro Satz je einmal den Service ab und verwertete nach 83 Minuten seinen ersten Matchball. In der zweiten Runde bekommt es Wawrinka mit dem topgesetzten Alex De Minaur zu tun. (riz/sda)
Marseille-Trainer De Zerbi muss gehen
Marseille und sein Trainer Roberto De Zerbi haben ihre Zusammenarbeit beendet, wie der Ligue-1-Klub mitteilte. Die Ankündigung erfolgte zwei Tage nach der klaren Niederlage gegen Paris Saint-Germain (0:5).
Der 46-jährige Italiener war im Juni 2024 für drei Saisons zum Trainer von Marseille ernannt worden und schloss die Meisterschaft im Sommer 2025 auf Platz 2 ab. Ende Januar allerdings schied der Klub mit einer 0:3-Niederlage in Brügge aus der Champions League aus. Marseille liegt derzeit auf Platz 4 der Ligue 1, 12 Punkte hinter PSG. (riz/sda/afp)
Capela steht beim Schweizer Duell im Sieger-Team
Die Houston Rockets wurden in der Nacht zum Mittwoch mit dem Sieg über die Los Angeles Clippers ihrer Favoritenrolle gerecht und siegten mit 102:95 Punkten.
Somit ging Clint Capela im Schweizer Duell gegen Yanic Konan Niederhäuser als Sieger hervor. Mit Blick auf die eigene Leistung schnitt Niederhäuser jedoch etwas besser ab. Der Freiburger stand wie der Genfer rund 13 Minuten auf dem Parkett. Niederhäuser liess sich drei Punkte und vier Rebounds notieren, Capela bloss drei Rebounds. Allerdings blieben beide Spieler unter ihren statistischen Durchschnittswerten der laufenden Saison. (riz/sda)
Manzambi verschiesst Penalty, Freiburg im Cup trotzdem weiter
Freiburg folgt Leverkusen und Stuttgart in den Halbfinal des DFB-Pokals. Die Mannschaft mit den Schweizern Johan Manzambi und Bruno Ogbus schlug den Zweitligisten Hertha Berlin nach Penaltyschiessen.
Nach torlosen 90 Minuten ging Freiburg in der Verlängerung nach einem Fehler in der Defensive der Berliner durch den Japaner Yuito Suzuki in Führung. Noch vor der Pause glich der Aussenseiter dank eines Schusses aus knapp 20 Metern von Fabian Reese aus. Im Penaltyschiessen trafen bis auf den in der Schlussviertelstunde eingewechselten Manzambi alle Freiburger, während beim Unterklassigen zwei Spieler an Freiburgs Goalie Florian Müller scheiterten. (nih/sda)
ManUnited verpasst 5. Sieg in Folge – damit bleibt die berühmteste Frisur Englands
Die Hoffnung bei Frank Ilett, der in den sozialen Medien als «The United Strand» auftritt, war so gross wie lange nicht mehr. Erst wenn Manchester United fünfmal in Serie gewinnt, darf sich der Fan der Red Devils nach nun 493 Tagen wieder die Haare schneiden. Doch darauf muss Ilett weiter warten.
Zwar gewann ManUnited die ersten vier Spiele unter Trainer Michael Carrick, doch kam es im fünften Spiel gegen West Ham United nicht über ein 1:1 hinaus. Der Ausgleich gelang Benjamin Sesko erst in der 96. Minute. In der 50. Minute hatte Tomas Soucek für die Führung der Gastgeber gesorgt. Ein Treffer von ManUniteds Casemiro wurde wegen einer Abseitsstellung aberkannt. Die Red Devils bleiben damit auf Platz 4, einen Punkt vor dem Fünftplatzierten Chelsea. (nih)
Day 493 of not cutting my hair until @manutd win 5 games in a row! 🔴— TheUnitedStrand (@TheUnitedStrand) February 10, 2026
Current Streak - 4/5#manunited #hairgrowth #mufc #hairchallenge #carrick pic.twitter.com/f16uHquiut
Noah Okafor mit dem vierten Saisontor
Noah Okafor erzielt sein viertes Tor für Leeds United. Der seit dieser Saison in der Premier League spielende Basler Stürmer traf beim 2:2 auswärts gegen Chelsea zum Schlussstand.
Okafor beendete in diesen Tagen eine viermonatige Torflaute. Bereits am Freitag beim 3:1-Heimsieg gegen Nottingham hatte der 24-fache Schweizer Nationalspieler getroffen. Bei Chelsea war er in der 73. Minute, rund eine Viertelstunde nach seiner Einwechslung, erfolgreich.
In der Tabelle liegt der Zweitliga-Meister der letzten Saison auf dem 15. Platz. (nih/sda)
Erster Europacup-Sieg für Janine Mächler
Während sich die weltbesten Skirennfahrerinnen an den Olympischen Spielen in Cortina d'Ampezzo messen, feierte Janine Mächler in Hasliberg einen Karriere-Meilenstein. Die 21-jährige Zürcherin errang im Slalom ihren ersten Europacup-Sieg. Sie gewann vor der Schwedin Moa Landström und der Italienerin Alice Pazzaglia. Aline Höpli verpasste das Podest als Vierte um zwei Hundertstel. (riz/sda)
Phaëton fällt mit Wadenproblemen aus
Der FC Zürich muss vorerst auf Matthias Phaëton verzichten. Der 26-jährige Offensivspieler hatte sich am Sonntag beim Aufwärmen vor dem Klassiker gegen den FC Basel eine Wadenverletzung zugezogen.
Die Zürcher rechnen mit einer Genesungszeit von rund vier Wochen. (riz/sda)
Mauro Schmid mit zweitem Sieg innert vier Tagen
Mauro Schmid präsentiert sich nach seinem zweiten Gesamtrang an der Tour Down Under auch bei den Rennen in Oman in hervorragender Verfassung.
Am Freitag hatte sich der Schweizer Meister in der zur Pro Tour gehörenden Muscat Classic im Zweiersprint gegen den Briten Adam Yates durchgesetzt. Tags darauf begann die ebenfalls Pro Tour-kategorisierte Oman-Rundfahrt. Am Montag gewann Schmid die dritte von fünf Etappen und schlüpfte zugleich ins Leadertrikot. (abu/sda)
What a start for Schmid 💪🏻— Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) February 9, 2026
Swiss national champion Mauro Schmid backed up his Muscat Classic victory by winning Stage 3 of the Tour of Oman on the Eastern Mountain, ahead of Christian Scaroni and Martin Tjøtta 😮💨 pic.twitter.com/2nhMDtwZEQ
