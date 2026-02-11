Die Hoffnung bei Frank Ilett, der in den sozialen Medien als «The United Strand» auftritt, war so gross wie lange nicht mehr. Erst wennfünfmal in Serie gewinnt, darf sich der Fan der Red Devils. Doch darauf muss Ilett weiter warten.Zwar gewann ManUnited die ersten vier Spiele unter Trainer Michael Carrick, doch kam es im fünften Spiel gegennicht über ein 1:1 hinaus. Der Ausgleich gelangerst in der 96. Minute. In der 50. Minute hattefür die Führung der Gastgeber gesorgt. Ein Treffer von ManUniteds Casemiro wurde wegen einer Abseitsstellung aberkannt. Die Red Devils bleiben damit auf Platz 4, einen Punkt vor dem Fünftplatzierten Chelsea. (nih)