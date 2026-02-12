Das Schweizer Davis-Cup-Team kämpft nach dem 4:0-Heimsieg über Tunesien vom 18. bis 20. September in Brasilien um den Wiederaufstieg in die Weltgruppe. Brasilien verlor im Februar in der Weltgruppe in Kanada. In dieser Begegnung in Vancouver bestritten Joao Lucas Reis da Silva (ATP 291), Gustavo Heide (ATP 257) und Matheus Pucinelli de Almeida (ATP 289) die Einzel. Im Doppel spielten Orlando Luz und Rafael Matos. Brasilien verfügt mit Joao Fonseca (ATP 33) und Thiago Seyboth Wild (ATP 197) aber auch über zwei Top-200-Spieler. (ram/sda)
Sport-News
Tuchel verlängert als England-Coach +++ Niederhäusers Clippers schlagen Capelas Rockets
Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
Schicke uns deinen Input
Schweiz im Davis Cup in Brasilien
Tuchel verlängert in England
Der Deutsche Thomas Tuchel (52) verlängert den Vertrag als Trainer der englischen Fussball-Nationalmannschaft bis nach der Heim-EM 2028 in England, Schottland, Irland und Wales. Das gab der englische Fussballverband FA bekannt.
Tuchels ursprünglicher Vertrag wäre nach der WM in Nordamerika im Sommer ausgelaufen. England trifft in der Gruppenphase der WM in den USA, Kanada und Mexiko auf Kroatien, Ghana und Panama. (nih/sda)
Tuchels ursprünglicher Vertrag wäre nach der WM in Nordamerika im Sommer ausgelaufen. England trifft in der Gruppenphase der WM in den USA, Kanada und Mexiko auf Kroatien, Ghana und Panama. (nih/sda)
Revanche der Clippers
Einen Tag nach dem 95:102 in Houston gewinnen die Los Angeles Clippers mit Yanic Niederhäuser das zweite Duell gegen die Houston Rockets mit Clint Capela mit 105:102. Punkte, nämlich deren drei, gelang von den beiden Schweizern nur Capela. Capela erhielt gut 16 Minuten Spielzeit; Niederhäuser gut zehn Minuten.
Die Vollrunde in der NBA in der Nacht auf Donnerstag war die letzte vor dem All-Star-Wochenende in Los Angeles. Am Gala-Weekend in seiner Heimarena wird auch Niederhäuser eine Rolle spielen – als Teilnehmer am Turnier der aufstrebenden Stars («Rising Stars»). Dort ebenfalls mit von der Partie ist Kyshawn George von den Washington Wizards - der junge Schweizer, der seit dieser Saison für Kanada spielt. (nih/sda)
Die Vollrunde in der NBA in der Nacht auf Donnerstag war die letzte vor dem All-Star-Wochenende in Los Angeles. Am Gala-Weekend in seiner Heimarena wird auch Niederhäuser eine Rolle spielen – als Teilnehmer am Turnier der aufstrebenden Stars («Rising Stars»). Dort ebenfalls mit von der Partie ist Kyshawn George von den Washington Wizards - der junge Schweizer, der seit dieser Saison für Kanada spielt. (nih/sda)
Erste Heimniederlage von Sunderland
Sunderland kassiert die erste Heimniederlage in dieser Premier-League-Saison. Ohne den weiterhin verletzten Granit Xhaka unterlag der Aufsteiger dem FC Liverpool in der 26. Runde mit 0:1. Verteidiger Virgil van Dijk traf in der 61. Minute nach einem Eckball von Mohamed Salah zum Sieg.
Durch die Niederlage rutschte das erstaunlich starke Team in die untere Tabellenhälfte auf Platz 11 ab. Liverpool liegt auf Rang 6. (abu/sda)
Durch die Niederlage rutschte das erstaunlich starke Team in die untere Tabellenhälfte auf Platz 11 ab. Liverpool liegt auf Rang 6. (abu/sda)
Bayern München letzter Halbfinalist
Bayern München stösst als letztes Team in den Halbfinal des DFB-Pokals vor. Die Münchner setzen sich daheim gegen Leipzig mit 2:0 durch.
Ein Doppelschlag von Bayern München Mitte der zweiten Halbzeit sorgte für den Unterschied. Zuerst traf Harry Kane in der 64. Minute vom Penaltypunkt, bevor drei Minuten später Luis Diaz einen starken Pass von Michael Olise zum 2:0 verwertete. Die zuvor ebenbürtigen Leipziger konnten auf diesen Rückschlag nicht reagieren. Neben Bayern München stehen auch Stuttgart, Leverkusen und Freiburg im Halbfinal. (abu/sda)
Ein Doppelschlag von Bayern München Mitte der zweiten Halbzeit sorgte für den Unterschied. Zuerst traf Harry Kane in der 64. Minute vom Penaltypunkt, bevor drei Minuten später Luis Diaz einen starken Pass von Michael Olise zum 2:0 verwertete. Die zuvor ebenbürtigen Leipziger konnten auf diesen Rückschlag nicht reagieren. Neben Bayern München stehen auch Stuttgart, Leverkusen und Freiburg im Halbfinal. (abu/sda)
Werro erneut mit Schweizer Rekord
Audrey Werro ist bereits früh in bestechender Form. Die 21-jährige Freiburgerin lief beim Hallenmeeting in Belgrad über 800 m im Alleingang 1:57,27 Minuten und verbesserte ihren am 1. Februar erzielten Schweizer Rekord um 22 Hundertstel. In diesem Jahr war weltweit noch keine Läuferin schneller. Das sind vielversprechende Aussichten für die Hallen-Weltmeisterschaften vom 20. bis 22. März in Torun. (abu/sda)
Wingerli fällt sechs bis acht Wochen aus
Andreas Wingerli steht dem EV Zug voraussichtlich sechs bis acht Wochen nicht zur Verfügung, wie die Zentralschweizer bekannt gaben. Der polyvalente schwedische Stürmer leidet an einer Unterkörperverletzung. Der EVZ hat mit dem Schweden Jakob Lilja bereits einen weiteren Ausländer verpflichtet.
Wingerli kam in der laufenden Meisterschaft in 45 Partien auf 11 Tore und 13 Assists. Die Zuger liegen in der National League auf dem 8. Tabellenplatz und dürften die direkte Playoff-Qualifikation (Top 6) verpassen. Die Regular Season endet am 9. März, drei Tage später starten die Play-In. Die Viertelfinals beginnen am 20. März. (abu/sda)
Wingerli kam in der laufenden Meisterschaft in 45 Partien auf 11 Tore und 13 Assists. Die Zuger liegen in der National League auf dem 8. Tabellenplatz und dürften die direkte Playoff-Qualifikation (Top 6) verpassen. Die Regular Season endet am 9. März, drei Tage später starten die Play-In. Die Viertelfinals beginnen am 20. März. (abu/sda)
Wawrinka gewinnt ein Generationenduell
Stan Wawrinka gelingt der Auftakt ins ATP-500-Turnier in Rotterdam. Der Waadtländer schlägt den Niederländer Thijs Boogaard in zwei Sätzen 6:3, 6:4.
Ursprünglich hätte Wawrinka gegen den Australier Aleksandar Vukic antreten sollen, dieser zog sich aber kurzfristig zurück. Vukics Pech war Thijs Boogaards Glück. Der 17-jährige Niederländer, der jenseits der Top 1000 in der Weltrangliste klassiert ist, kam gegen den Schweizer Routinier zu seinem Debüt auf der ATP-Tour.
Wawrinka, der das Turnier in Rotterdam 2015 gewinnen konnte, nahm dem Debütanten pro Satz je einmal den Service ab und verwertete nach 83 Minuten seinen ersten Matchball. In der zweiten Runde bekommt es Wawrinka mit dem topgesetzten Alex De Minaur zu tun. (riz/sda)
Ursprünglich hätte Wawrinka gegen den Australier Aleksandar Vukic antreten sollen, dieser zog sich aber kurzfristig zurück. Vukics Pech war Thijs Boogaards Glück. Der 17-jährige Niederländer, der jenseits der Top 1000 in der Weltrangliste klassiert ist, kam gegen den Schweizer Routinier zu seinem Debüt auf der ATP-Tour.
Wawrinka, der das Turnier in Rotterdam 2015 gewinnen konnte, nahm dem Debütanten pro Satz je einmal den Service ab und verwertete nach 83 Minuten seinen ersten Matchball. In der zweiten Runde bekommt es Wawrinka mit dem topgesetzten Alex De Minaur zu tun. (riz/sda)
Marseille-Trainer De Zerbi muss gehen
Marseille und sein Trainer Roberto De Zerbi haben ihre Zusammenarbeit beendet, wie der Ligue-1-Klub mitteilte. Die Ankündigung erfolgte zwei Tage nach der klaren Niederlage gegen Paris Saint-Germain (0:5).
Der 46-jährige Italiener war im Juni 2024 für drei Saisons zum Trainer von Marseille ernannt worden und schloss die Meisterschaft im Sommer 2025 auf Platz 2 ab. Ende Januar allerdings schied der Klub mit einer 0:3-Niederlage in Brügge aus der Champions League aus. Marseille liegt derzeit auf Platz 4 der Ligue 1, 12 Punkte hinter PSG. (riz/sda/afp)
Der 46-jährige Italiener war im Juni 2024 für drei Saisons zum Trainer von Marseille ernannt worden und schloss die Meisterschaft im Sommer 2025 auf Platz 2 ab. Ende Januar allerdings schied der Klub mit einer 0:3-Niederlage in Brügge aus der Champions League aus. Marseille liegt derzeit auf Platz 4 der Ligue 1, 12 Punkte hinter PSG. (riz/sda/afp)
Liebe Userinnen und User
Wir werden in Liveticker-Artikeln die Kommentarfunktion nicht mehr öffnen. Dies, weil sich die Gegebenheiten jeweils so schnell verändern, dass bereits gepostete Kommentare wenig später keinen Sinn mehr ergeben. In allen andern Artikeln dürft ihr weiterhin gerne in die Tasten hauen.
Vielen Dank fürs Verständnis, Team watson
Vielen Dank fürs Verständnis, Team watson