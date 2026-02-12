gelingt der Auftakt ins. Der Waadtländer schlägt den Niederländerin zwei SätzenUrsprünglich hätte Wawrinka gegen den Australierantreten sollen, dieser zog sich aber kurzfristig zurück. Vukics Pech war Thijs Boogaards Glück. Der 17-jährige Niederländer, der jenseits der Top 1000 in der Weltrangliste klassiert ist, kam gegen den Schweizer Routinier zu seinem Debüt auf der ATP-Tour.Wawrinka, der das Turnier in Rotterdam 2015 gewinnen konnte, nahm dem Debütanten pro Satz je einmal den Service ab und verwertete nach 83 Minuten seinen ersten Matchball. In der zweiten Runde bekommt es Wawrinka mit dem topgesetztenzu tun. (riz/sda)