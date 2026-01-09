wechselnd bewölkt
NBA: Die Partie in Chicago musste abgesagt werden

United center employees clean the court during a delay before an NBA basketball game against the Miami Heat in Chicago, Thursday, Jan. 8, 2026. (AP Photo/Nam Y. Huh) Heat Bulls Basketball
In Chicago wurde alles versucht, damit die NBA-Partie stattfinden kann.Bild: keystone

Weil das Parkett zu feucht ist: NBA-Spiel in Chicago muss abgesagt werden

In der Nacht auf Freitag wäre in der NBA die Partie zwischen den Chicago Bulls und Miami Heat geplant gewesen. Allerdings musste das Spiel abgesagt werden, da das Spielfeld zu feucht war.
09.01.2026, 08:1809.01.2026, 08:18

Das NBA-Spiel zwischen den Chicago Bulls und Miami Heat konnte aus einem ungewöhnlichen Grund nicht wie geplant stattfinden. Die Schiedsrichter erachteten das Parkett nach Beschwerden der Basketballprofis wegen des feuchten Zustands als nicht bespielbar.

90 Minuten lang hatten Helferinnen und Helfer vergeblich versucht, das Spielfeld mit Handtüchern und Wischmopps trocken zu bekommen.

Erik Spoelstra, Cheftrainer der Heats sagte nach der Absage: «Spieler beider Teams haben sich beschwert, wir alle waren sofort der Meinung, dass das Feld nicht bespielbar sei.» Ähnlich klang es auch bei Bulls-Guard Tre Jones: «Wir haben versucht, bereit zu sein und haben einfach gewartet und gedacht, dass es bald losgehen würde. Aber es kam einfach nicht zu einem Punkt, an dem wir uns wohlgefühlt hätten, zu spielen.»

Einen Tag zuvor hatte in der Arena der Bulls noch ein Eishockey-Spiel der NHL stattgefunden, in Chicago war es zuletzt ungewöhnlich warm. Die NBA teilte mit, dass ein Ersatztermin zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werde. Bereits am heutigen Freitag steht das nächste Heimspiel der Chicago Blackhawks an und nur 24 Stunden später ist wieder eine Partie der Bulls im United Center geplant. Dann sind die Dallas Mavericks zu Gast. (riz/sda/dpa)

Sie ist wohl die grösste Frau der Welt (2,26 m) – und gab nun ihr Profidebüt
Themen

