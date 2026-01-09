Weil das Parkett zu feucht ist: NBA-Spiel in Chicago muss abgesagt werden
Das NBA-Spiel zwischen den Chicago Bulls und Miami Heat konnte aus einem ungewöhnlichen Grund nicht wie geplant stattfinden. Die Schiedsrichter erachteten das Parkett nach Beschwerden der Basketballprofis wegen des feuchten Zustands als nicht bespielbar.
90 Minuten lang hatten Helferinnen und Helfer vergeblich versucht, das Spielfeld mit Handtüchern und Wischmopps trocken zu bekommen.
The Bulls game has been delayed due to weather.— Barstool Chicago (@barstoolchicago) January 9, 2026
Please note that basketball is played indoors.
pic.twitter.com/K83SyBZY5N
Erik Spoelstra, Cheftrainer der Heats sagte nach der Absage: «Spieler beider Teams haben sich beschwert, wir alle waren sofort der Meinung, dass das Feld nicht bespielbar sei.» Ähnlich klang es auch bei Bulls-Guard Tre Jones: «Wir haben versucht, bereit zu sein und haben einfach gewartet und gedacht, dass es bald losgehen würde. Aber es kam einfach nicht zu einem Punkt, an dem wir uns wohlgefühlt hätten, zu spielen.»
Einen Tag zuvor hatte in der Arena der Bulls noch ein Eishockey-Spiel der NHL stattgefunden, in Chicago war es zuletzt ungewöhnlich warm. Die NBA teilte mit, dass ein Ersatztermin zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werde. Bereits am heutigen Freitag steht das nächste Heimspiel der Chicago Blackhawks an und nur 24 Stunden später ist wieder eine Partie der Bulls im United Center geplant. Dann sind die Dallas Mavericks zu Gast. (riz/sda/dpa)