Nati-Goalieverlässt den Bundesligistenzum Ende der Saison. Dies teilte der Verein am Mittwoch auf seiner Website mit. Demnach erfolge der Abgang Portners «auf eigenen Wunsch». Die Jahre in Magdeburg seien für ihn und seine Familie sehr prägend gewesen, wird der 32-Jährige in der Mitteilung zitiert. «Dennoch ist nun leider der Zeitpunkt gekommen, Abschied zu nehmen – ein Entscheid, der mir alles andere als leichtgefallen ist.»Portner stiess 2022 vom französischen Klub Chambéry Savoie zu den Magdeburgern, mit denen er seither unter anderem Meister und Champions-League-Sieger wurde.Wohin es ihn zieht, ist nicht bekannt. In den Schlagzeilen stand Portner nicht nur wegen sportlicher Erfolge. Einzog ein langwieriges Verfahren nach sich, an dessen Ende sich die Parteien im August 2025 auf eine rückwirkende Sperre für 21 Monate einigten. Seit Dezember ist Portner wieder spielberechtigt. (sda/vro)