Stefan Bellmont trifft an der Darts-WM in der zweiten Runde auf Damon Heta. Nun ist auch die Anspielzeit bekannt. Am Sonntag bestreitet der Chamer das letzte Spiel der Abendsession. Die Partie startet um ungefähr 23.10 Uhr. Direkt davor steht noch die Weltnummer 1 Luke Littler im Einsatz, welcher auf David Davies trifft. (riz)
In der NBA erleben die Schweizer einen Spieltag zum Vergessen. Kyshawn George verliert mit den Washington Wizards, Clint Capela mit den Houston Rockets und Yanic Konan Niederhäuser fehlt im Kader der Los Angeles Clippers. Mit Kyshawn George in der Startformation waren die Washington Wizards den San Antonio Spurs bei der 94:119-Niederlage beinahe die gesamte Partie über unterlegen.
Weniger deutlich war die Niederlage, die Clint Capela mit den Houston Rockets erlebte. Erst in der Verlängerung mussten sich die Rockets den New Orleans Pelicans mit 128:133 geschlagen geben. Capela wurde während nur sieben Minuten eingesetzt, dabei gelangen ihm drei Punkte und drei Rebounds. Der Freiburger Rookie Yanic Konan Niederhäuser fehlte für die Partie seiner Los Angeles Clippers gegen den amtierenden Titelverteidiger Oklahoma City Thunder im Kader. Auswärts unterlagen die Clippers mit 101:122, es war die 21. Niederlage der laufenden Saison. (riz/sda)
Weltcup-Finals 2028 erneut in Basel
Die Weltcup-Finals der Reiter kehren 2028 nach Basel zurück. Die Grossveranstaltung mit den Disziplinen Springen, Dressur und Voltigieren findet vom 5. bis 9. April statt, teilen die Organisatoren mit.
Man habe sich nach der erfolgreichen Austragung in diesem Jahr und dem positiven Echo für eine neuerliche Bewerbung entschieden. «Es erfüllt uns mit grossem Stolz, dieses wichtige Sportereignis nach so kurzer Zeit erneut am wunderschönen Rheinknie ausrichten zu dürfen. Wir danken dem Weltverband und unserem Nationalverband für das uns entgegengebrachte Vertrauen», wird Thomas Straumann, der OK-Präsident der CHI Classics Basel, zitiert.
Basel, das erst vor sechs Jahren erstmals ein Weltcup-Turnier durchgeführt hat, organisierte den Final der Hallensaison in der St. Jakobshalle im vergangenen April. Das Preisgeld betrug 1,595 Millionen Franken. (riz/sda)
Keine Weltcup-Punkte für die Schweizerinnen
Für die Schweizer Biathletinnen beginnt das Weltcup-Wochenende im grenznahen Le Grand-Bornand enttäuschend. Im Sprint über 7,5 km schafft es keine in die Weltcup-Punkte. Lena Häcki-Gross (45.), Amy Baserga (50.) und Aita Gasparin (54.) qualifizieren sich mit ihren Top-60-Platzierungen immerhin für die Verfolgung vom Samstag in Haute-Savoie. Lea Meier und Weltcup-Debütantin Coralie Langel belegten die Plätze 66 respektive 82.
Der Sieg ging an die Schwedin Hanna Öberg, die sich vor der Französin Lou Jeanmonnot und der Italienerin Dorothea Wierer durchsetzte. Das Trio blieb wie die gesamte Top 6 am Schiessstand fehlerfrei. Die Schweizerinnen schossen bis Gasparin (ein Fehlschuss) alle mindestens zwei Fehler. (riz/sda)
Schweizer Alpin-Snowboarder scheitern in Carezza früh
Den Schweizer Alpin-Snowboarderinnen und -Snowboardern ist die Hauptprobe für den Heimweltcup in Davos misslungen. Beim Parallel-Riesenslalom in Carezza in Italien erreichten einzig Ladina Caviezel und Jessica Keiser die K.o.-Phase, das Duo scheiterte dort jedoch bereits in den Achtelfinals. Julie Zogg, beim Saisonauftakt in China noch als Zweite auf dem Podest, wie auch Dario Caviezel waren schon in der Qualifikation ausgeschieden.
In Davos steht am Samstag der erste Parallel-Slalom dieser Weltcup-Saison auf dem Programm. Nach dem Jahreswechsel folgt am 10. Januar in Scuol mit dem Parallel-Riesenslalom das zweite Heimrennen. (riz/sda)
Schiedsrichter Tschudi hört Ende Jahr auf
Lionel Tschudi hat sich entschieden, per Ende Jahr als Spitzenschiedsrichter zurückzutreten. Der 36-jährige Neuenburger hat in den letzten rund elf Jahren über 220 Spiele in der Swiss Football League und im Schweizer Cup geleitet. 3373 Tage nach seinem Debüt in der Super League kommt Tschudi am 20. Dezember in der Partie Sion gegen Winterthur zum 117. und letzten Mal in der höchsten Schweizer Liga zum Einsatz. (riz/sda)
Odera für vier, Raveloson für drei Spiele gesperrt
Damien Odera, 18-jähriger Offensivspieler beim FC Zürich, muss für vier Super-League-Partien aussetzen. Der deutsch-kenianische Doppelbürger wird nach seinem Platzverweis wegen einer Tätlichkeit am Mittwoch beim 0:1 gegen den FC Lugano gesperrt. Die Szene, die zur Roten Karte führte, hatte sich im Letzigrund in der Nachspielzeit ereignet.
Für drei Spiele gesperrt wurde zudem Rayan Raveloson von den Young Boys. Der Mittelfeldspieler aus Madagaskar leistete sich am Mittwoch beim 2:6 gegen die Grasshoppers in der 88. Minute ein groben Foulspiels mit erhöhter Gefahr für die körperliche Unversehrtheit des Gegners. (riz/sda)
Antunes verlässt Servette
Alexis Antunes (25) verlässt Servette in Richtung Türkei. Der Mittelfeldspieler wechselt zu Göztepe, dem aktuell Vierten der Süper Lig, wie die Grenat bekannt gaben.
Antunes, der bei Servette ausgebildet wurde, hatte von den Genfern ein Angebot zur Vertragsverlängerung erhalten, zog es aber vor, sein Glück im Ausland zu versuchen. (abu/sda)
Paris Saint-Germain gewinnt Interkontinental-Cup
Paris Saint-Germain sichert sich den Sieg im Interkontinental-Cup. In Katar triumphiert der amtierende Champions-League-Sieger gegen Flamengo. Die Favoriten aus Frankreich setzten sich jedoch spät, erst im Penaltyschiessen, gegen den brasilianischen Klub durch. Während Chwitscha Kwarazchelia in der 38. Minute auf 1:0 für PSG stellte, realisierten Flamengo den Ausgleich in der 62. Minute, Jorghino traf vom Penaltypunkt. Dabei blieb es in der regulären Spielzeit.
Nach einer torlosen Verlängerung musste schliesslich das Penaltyschiessen entscheiden. PSG-Goalie Matwej Safonow parierte gleich vier Penaltys von Flamengo und sicherte Paris damit den sechsten Titel in diesem Kalenderjahr. (abu/sda)
