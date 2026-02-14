bedeckt
DE | FR
burger
Sport
Kommentar

Ein ukrainischer Helm und die Verlogenheit der olympischen Neutralität

Ukrainian skeleton athlete Vladyslav Heraskevych holds his crash helmet as he stands in the mixed zone of the sliding center at the 2026 Winter Olympics, in Cortina d&#039;Ampezzo, Italy, Thursday, Fe ...
Wladyslaw Heraskewytsch und sein berühmt gewordener Helm.Bild: keystone
Kommentar

Ein ukrainischer Helm und die Verlogenheit der olympischen Neutralität

Die Gralshüterinnen und Gralshüter des olympischen Sportes – nachfolgend der Einfachheit halber IOC genannt – kommen mit der Wirklichkeit dieser Welt wieder einmal nicht zurecht. Konfrontiert mit den Folgen ihrer eigenen, weltfremden Regeln, die sie selbst auch nicht einhalten, stolpern sie erneut von einer Peinlichkeit in die nächste.
14.02.2026, 11:0114.02.2026, 11:01
Klaus Zaugg
Klaus Zaugg

Eigentlich ist es eine Tragikomödie. Der Hintergrund – der Krieg in der Ukraine – ist zu tragisch, um sich über diesen Fall lustig zu machen.

Der ukrainische Skeleton-Pilot Wladyslaw Heraskewytsch wird vom Wettbewerb ausgeschlossen, weil er einen Helm tragen will, der Bilder getöteter ukrainischer Sportler und Kinder zeigt. Eine persönliche Erinnerung an Opfer des Krieges mit Russland.

Das IOC wertet diesen «Helm des Gedenkens» als unzulässige politische Botschaft, die gegen die Neutralitätsregeln der olympischen Charta verstösst. Trotz Kompromissangeboten wie dem Tragen eines schwarzen Armbands besteht Heraskewytsch auf seinem Helm und wird disqualifiziert.

International Olympic Committee President Kirsty Coventry stands at the start house of the sliding center at the 2026 Winter Olympics, in Cortina d&#039;Ampezzo, Italy, Thursday, Feb. 12, 2026. (AP Ph ...
IOC-Präsidentin Kirsty Coventry versuchte, den Sportler im persönlichen Gespräch zu überzeugen, mit einem anderen Helm anzutreten.Bild: keystone

Die Entscheidung löst breite Kritik und Debatten über politische Ausdrucksformen im Sport aus; Heraskewytsch legt Einspruch beim Internationalen Sportgerichtshof (CAS) ein, erhält wenigstens seine Akkreditierung – also die Aufenthaltsberechtigung auf dem Olympischen Gelände – zurück, darf aber trotzdem nicht starten. Nicht nur Politikerinnen und Politiker, auch Athletinnen und Athleten verteidigen seine mutige Geste als würdige Mahnung gegen den Krieg. Das IOC aber beharrt auf seinen Regeln der politischen Neutralität.

Wieder einmal zeigt sich erstens, dass ein globales Sportspektakel niemals unpolitisch sein kann und zweitens, wie weltfremd, inkonsequent und heuchlerisch – ja feige und verlogen – die IOC-Führungsriege in dieser Sache ist. Und unfähig, aus der eigenen Geschichte zu lernen.

Kommentar
Das IOC will nicht, dass du den Helm dieses Ukrainers siehst

Olympischer Sport war noch nie neutral und unpolitisch. Keine andere globale Sportorganisation ist schon so früh und bis heute so oft durch die Politik missbraucht worden. Das IOC hat sich in der Vergangenheit wiederholt die Spiele von autokratischen Regierungen bezahlen lassen und es zugelassen, dass die Spiele auch für politische Propaganda missbraucht werden.

Am Anfang dieser Sünde stehen die Spiele von 1936 in Berlin. Die Winterspiele in Sotschi (2014), sowie die Sommer- und Winterspiele in Peking (2008, 2022) sind die jüngsten Beispiele. Und das IOC selbst hat die Regeln der politischen Neutralität wiederholt schon verletzt. Die Verlierer des Ersten und Zweiten Weltkrieges sind von den ersten Nachkriegsspielen ausgeschlossen worden.

Der Ausschluss von Russland aus der olympischen Familie als Folge des Angriffskrieges gegen die Ukraine widerspricht zwar der olympischen Neutralität und Nichteinmischung in die Politik, ist aber ein starkes, von der freien Welt begrüsstes Zeichen und rechtfertigt die Verletzung des Neutralitäts-Gebotes. Aber wenn ein Athlet aus dem Land, das ein Opfer dieses russischen Angriffskrieges geworden ist, das gleiche Recht für sich beansprucht und ein persönliches Zeichen setzt, dann ist das für das IOC auf einmal ein Verstoss gegen die olympische Neutralität und wird mit Ausschluss bestraft.

Selenskyj überrascht ukrainischen Skeletonfahrer und überreicht ihm einen Orden

Mutig und weitsichtig wäre gewesen, das Zeichen von Vladyslav Heraskevych zu tolerieren. Das schäbige Vorgehen, den mutigen Athleten durch Disqualifikation zu bestrafen, wird keine einschüchternde Wirkung entfalten. Künftig wird die olympische Bühne mehr denn je für politische Botschaften benützt werden. Zu wirkungsmächtig ist die Ausstrahlung, die durch eine neue Medienwelt grösser ist als je zuvor.

Konsequent und mutig wäre es, berechtigte politische Botschaften zu tolerieren und unberechtigte zu verhindern. Was ist berechtigt, was unberechtigt? Diese Frage erfordert Mut, ist aber im Sinne der freien Welt einfach zu beantworten. Das Gedenken an die Opfer eines Angriffskrieges durch einen Athleten des heimgesuchten Landes ist berechtigt. Punkt. Das dürfte selbst der alte Baron Pierre de Coubertin, der Träumer von unpolitischen Spielen, im olympischen Himmel so sehen.

Mehr zum Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026
1 / 66
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026

Mit aufgemaltem Schnauz fährt es sich bei Eva Adamczykova besser.
quelle: keystone / julia demaree nikhinson
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Zum Valentinstag: Unsere schlimmsten Date Erfahrungen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
4 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
4
Schweiz verliert gegen Kanada klar und dabei auch Fiala, Malgin und Glauser
Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft verliert am olympischen Turnier gegen den Topfavoriten Kanada. Das Team von Trainer Patrick Fischer unterliegt mit 1:5.
Es war nicht so, dass die Kanadier um vier Tore besser waren. In der 47. Minute traf Nino Niederreiter die Latte, die Schweizer drückten auf das 2:3, kurz darauf erhöhten die Kanadier durch Sidney Crosby auf 4:1 (48.). Das war der Unterschied, die Nordamerikaner agierten effizienter, was angesichts der individuellen Klasse nicht erstaunlich war.
Zur Story