Diein dergeht in der Nacht auf Freitag mit sechs Spielen in der Western Conference zu Ende. Aus Schweizer Sicht ist es eine Derniere der Enttäuschten.- für sie alle endete die Meisterschaft vor der entscheidenden Phase, den Playoffs.Am Schlusstag der Qualifikation gehörtenimmerhin nochmals zu den Gewinnern. Diemit Suter bezwangen Playoff-Teilnehmer Utah Mammoth auswärts 5:3 und beendeten die Saison damit mit dem vierten Sieg hintereinander. Der Zürcher war einer der Vorbereiter des 1:0 des Russen Pawel Butschnewitsch nach knapp vier Minuten im ersten Drittel. Herausragend aufseiten der Blues war der Kanadier Robert Thomas als dreifacher Torschütze.Kurashev durfte nach rund einem Monat und 13 Partien, in denen er überzählig war, bei denbeim 6:1 bei den Winnipeg Jets wieder mittun. Der Berner entschied damit das Duell gegen Nino Niederreiter klar für sich. Kurashev blieb wie der Bündner ohne Skorerpunkt. Die Jets bezogen die vierte Niederlage am Stück.Die, bei denen Josi nicht zum Team gehörte, zogen vor heimischem Publikum gegen die Anaheimden Kürzeren. Sie verloren gegen den zuletzt aus dem Tritt geratenen Playoff-Starter 4:5. Diebeendeten ihr Pensum in der Regular Season mit einer 1:3-Niederlage bei den. Dieohne denbekommen es zum Auftakt der Playoffs mit denzu tun, der Nummer 1 der Qualifikation. (car/sda)