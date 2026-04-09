Christoph Urech verlässt den Grasshopper Club per sofort. Der Geschäftsführer des Zürchers Fussballklubs stand bei den Anhängern seit Monaten heftig in der Kritik.
Urech habe sich zum Abgang entschieden, «um in der sportlich entscheidenden Phase der Saison zusätzliche Stabilität im Klubumfeld zu schaffen, damit der Fokus verstärkt auf das sportliche Geschehen gelenkt werden kann», teilen die Hoppers mit. Sein interimistischer Nachfolger heisst Leo Lian. (ram)
Urech habe sich zum Abgang entschieden, «um in der sportlich entscheidenden Phase der Saison zusätzliche Stabilität im Klubumfeld zu schaffen, damit der Fokus verstärkt auf das sportliche Geschehen gelenkt werden kann», teilen die Hoppers mit. Sein interimistischer Nachfolger heisst Leo Lian. (ram)