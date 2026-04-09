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Sportnews-Ticker: Der neue Abfahrts-King heisst Sandro Manser

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Der neue Abfahrts-King heisst Manser +++ Geschäftsführer Urech verlässt GC

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
09.04.2026, 11:1909.04.2026, 11:19
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Kritisierter Urech verlässt GC
Christoph Urech verlässt den Grasshopper Club per sofort. Der Geschäftsführer des Zürchers Fussballklubs stand bei den Anhängern seit Monaten heftig in der Kritik.

Urech habe sich zum Abgang entschieden, «um in der sportlich entscheidenden Phase der Saison zusätzliche Stabilität im Klubumfeld zu schaffen, damit der Fokus verstärkt auf das sportliche Geschehen gelenkt werden kann», teilen die Hoppers mit. Sein interimistischer Nachfolger heisst Leo Lian. (ram)
Der neue Abfahrts-King heisst Manser
Sandro Manser hat in St. Moritz den Schweizer Meistertitel in der Abfahrt gewonnen. Der 20-jährige Innerschweizer siegte vor den Weltcup-erprobten Alessio Miggiano und Stefan Rogentin.

Der sportliche Wert des Titels ist begrenzt: Mit Marco Odermatt, Franjo von Allmen und Alexis Monney fehlten die drei besten Schweizer Abfahrer. Andererseits zog Rogentin, der bei der letzten Zwischenzeit noch in Führung lag, das Rennen nicht voll durch. Mit diesem Vorgehen zerstörte er nicht die FIS-Punkte der nachfolgenden jungen Fahrer, deren zeitlicher Rückstand massiv in die Berechnung der FIS-Zähler einfliesst.

Manser holte in der vergangenen Europacup-Saison in der Abfahrt zwei Siege und insgesamt vier Podestplätze. Das bescherte ihm in der kommenden Saison einen Fixplatz im Weltcup. (ram/sda)
Sharks verlieren Punkte im Playoff-Rennen
Die San Jose Sharks erlitten im Kampf um die Playoff-Teilnahme einen Rückschlag. Die Kalifornier, bei denen Philipp Kurashev bereits zum neunten Mal in Folge überzählig fehlte, verloren das Heimspiel gegen die Edmonton Oilers 2:5

Die Sharks hatten mit fünf Siegen aus den letzten sechs Partien an Fahrt aufgenommen, um die Los Angeles Kings und die Nashville Predators im Rennen um den achten und letzten Playoff-Platz der Western Conference doch noch zu verdrängen. Diese Zielsetzung bleibt trotz der Niederlage bestehen. In den noch fünf ausstehenden Spielen muss ein Rückstand von drei Zählern auf die Nashville Predators aufgeholt werden. Das Team von Roman Josi belegt derzeit Platz 8. (abu/sda)
Favoritensiege zum Playoff-Auftakt der Handballer
Der Qualifikationssieger Kadetten Schaffhausen mit einem 32:28-Sieg gegen GC Amicitia und der Zweite Kriens-Luzern mit einem 42:35-Erfolg gegen den RTV Basel starten überzeugend in die Viertelfinals der Handball-Playoffs.

Am Donnerstag starten dann die anderen beiden Viertelfinals zwischen Pfadi Winterthur (3.) und St. Otmar St. Gallen (6.) respektive BSV Bern (4.) und Wacker Thun (5.). (nih/sda)
Neuer Trainer für die Schweizer Speedfahrerinnen
Silvan Epp wird auf die kommende Skisaison neuer Trainer der Schweizer Speedfahrerinnen und löst in dieser Funktion Stefan Abplanalp ab. Der 44-jährige Epp war bereits von 2016 bis 2018 in gleicher Funktion bei Swiss-Ski tätig. Zuletzt war er an der Sportmittelschule in Engelberg Leiter Ski alpin.

Abplanalp war vor einem Jahr zu Swiss-Ski zurückgekehrt und erlebte als Chef der Speedfahrerinnen eine herausfordernde Saison mit den gravierenden Verletzungen von Lara Gut-Behrami und Michelle Gisin sowie zwischenzeitlich auch von Corinne Suter. Mit dem erfahrenen Berner Oberländer laufen Gespräche, um ihn in anderer Funktion weiterzubeschäftigen. (nih/sda)
Blessing und Müller erstmals im Nationalteam
Parallel zur heissen Phase in den Playoffs startet die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft die Vorbereitung auf die Heim-WM. Das endgültige Kader für die WM in Zürich (und Freiburg) wird am Ende deutlich anders aussehen. Vorerst nimmt Nationalcoach Patrick Fischer die Vorbereitung aber mit einem Kader von Spielern der nicht mehr in den Playoffs engagierten National-League-Teams in Angriff.

Erstmals ein Aufgebot erhielten der 19-jährige Verteidiger Niklas Blessing vom EHC Biel und der 21-jährige Stürmer Miles Müller von Ambri-Piotta. Vier WM-Silbermedaillengewinner von 2025 – Leonardo Genoni, Dominik Egli, Grégory Hofmann und Ken Jäger – sind ebenfalls bereits dabei.

Die Vorbereitung beginnt mit zwei Spielen am 16. und 17. April in Topolcany gegen die Slowakei. Danach folgen Heimspiele in Biel gegen Ungarn (23./24. April) sowie die letzten beiden Stationen der Euro Hockey Tour in Tschechien und Schweden. WM-Auftakt ist am 15. Mai in Zürich gegen die USA. (nih/sda)

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