sonnig17°
DE | FR
burger
Schweiz
Velo

Zürich erhebt Beschwerde gegen Kanton wegen Veloweg am Neumühlequai

Ein Velofahrer fahert auf einer temporaeren Velospur auf dem Neumuehlequai, am Freitag, 27. Maerz 2026 in Zuerich. Der Regierungsrat des Kantons Zuerich hat den Stadtrat von Zuerich informiert, dass e ...
Der Kanton hat diesen Veloweg beim Zürcher Central wieder aufgehoben.Bild: keystone

Stadt Zürich erhebt Beschwerde gegen Kanton wegen Veloweg am Neumühlequai

08.04.2026, 13:0608.04.2026, 13:33

Die Posse um den Veloweg am Zürcher Neumühlequai geht in eine weitere Runde: Der Stadtrat hat entschieden, Beschwerde gegen den Kanton einzureichen. Dieser hatte den umstrittenen Veloweg über Nacht aufgehoben.

Auslöser für den Zank ist die Baustelle am Hauptbahnhof, die nach Ansicht der Stadt für Velofahrende ein Sicherheitsrisiko darstellt. Deshalb markierte sie im Bereich Neumühlequai/Walchestrasse eine «dringliche und befristete Verkehrsanpassung», wie die Stadt es ausdrückt, sprich einen Velostreifen.

Die Stadt Zürich ist überzeugt, dass solche befristeten Massnahmen in ihrer Zuständigkeit liegen. Da war der Kanton jedoch anderer Meinung. In der Nacht vom 27. auf den 28. März liess er die Velospuren kurzerhand entfernen.

Die temporaere Velospur auf dem Neumuehlequai, am Freitag, 27. Maerz 2026 in Zuerich. Der Regierungsrat des Kantons Zuerich hat den Stadtrat von Zuerich informiert, dass er eine von der Stadt vorgenom ...
Autos stauen sich neben dem mittlerweile entfernten Veloweg am Neumühlequai.Bild: keystone

Die Stadt bezeichnet die momentane Situation für die Velofahrenden aber als «unhaltbar», wie sie am Mittwoch mitteilte. Der Stadtrat habe deshalb beim Verwaltungsgericht Beschwerde gegen den Regierungsrat erhoben.

Die Stadt streckt dem Kanton jedoch die Hand aus: Sollte sich in Absprache mit dem Kanton eine Lösung ergeben, die das Velofahren am Neumühlequai sicherer macht, zeigt sich die Stadt bereit, die Beschwerde zurückzuziehen. (sda)

Das wird dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Velofahrer sind auch Künstler – zumindest mit GPS
1 / 20
Velofahrer sind auch Künstler – zumindest mit GPS
Stephen Lund zeichnet nicht mit Farbe und Pinsel, sondern mit Velo und GPS.bild: imgur
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Wir haben den Zürcher Velotunnel getestet
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Ehemaliger Wärter schmuggelte Drogen in Zürcher Gefängnis
Vor dem Bezirksgericht Dielsdorf ZH hat ein ehemaliger Gefängnismitarbeiter zugegeben, dass er Drogen ins Gefängnis Pöschwies geschmuggelt hat. Videoaufnahmen beweisen die Übergaben.
Zur Story