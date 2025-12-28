Gregor Deschwanden schürt zum Auftakt der Vierschanzentournee in der Qualifikation von Oberstdorf die Hoffnung, dass er das Zwischentief überwunden hat. Der Luzerner landet im 8. Rang.
Einzig mit dem Tournee-Favoriten und Weltcup-Leader Domen Prevc hielt der Schweizer wie auch alle anderen Skispringer nicht mit. Der Slowene segelte auf 139,5 m und flog somit in einer eigenen Liga. Deschwanden landete nach 132,5 m und klassierte sich zwischen Ryoyu Kobayashi und Anze Lanisek, die in der Overall-Wertung des Weltcups die Plätze 2 und 3 belegen.
Der Gstaader Sandro Hauswirth (27. Rang) und Simon Ammann (35.) sprangen mit 121,5 beziehungsweise 117,5 m etwas kürzer. Der Routinier aus dem Toggenburg vergab bei der Landung Punkte. Diese muss Ammann am Montag besser hinkriegen. (nih/sda)
