Die Bernerin Marlen Reusser stürzte im Etappensprint an der UAE Tour und gab die Rundfahrt danach auf. Reusser musste sich nach dem Sturz im Spital die Schulter untersuchen lassen. Ausserdem musste sie am linken Knie und an der linken Hand genäht werden. Die Untersuchungen ergaben aber auch, dass nichts gebrochen ist. (ram/sda)
Reusser gibt UAE Tour nach Sturz auf +++ Schweiz im Davis Cup gegen Tunesien voraus
Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
Reusser bricht Rundfahrt nach Sturz ab
Schweiz im Davis Cup gegen Tunesien voraus
Das Schweizer Davis-Cup-Team führt in Biel gegen Tunesien nach dem ersten Tag mit 2:0. Jérôme Kym gewann das Eröffnungseinzel gegen den in der Weltrangliste 50 Plätze besser klassierten Moez Echargui mit 7:6 (7:2), 6:4. Im zweiten Einzel liess Leandro Riedi dem 1000 Plätze schlechter klassierten Alaa Trifi mit 6:1, 6:0 keine Chance.
Der Schweiz fehlt am Samstag im Doppel und in maximal zwei weiteren Einzeln bloss noch ein weiterer Sieg zum Totalerfolg über Tunesien. Das Team von Captain Severin Lüthi muss in diesem Jahr zwei Partien gewinnen, um in die Weltgruppe zurückzukehren. (ram/sda)
Wizards gewinnen gegen Leader der Eastern Conference
In der NBA feiern die Washington Wizards mit Kyshawn George einen überraschenden Sieg gegen den aktuellen Leader der Eastern Conference, die Detroit Pistons.
Die Wizards setzten sich mit 126:117 durch und verbuchten damit den vierten Sieg im sechsten Spiel. Vor diesen sechs Partien hatten die auf dem 13. Platz der Eastern Conference klassierten Wizards neun Niederlagen in Serie hinnehmen müssen. George sorgte während 18 Minuten für acht Punkte und drei Rebounds.
Nicht gewinnen konnten derweil die Houston Rockets. Das Team von Clint Capela verlor gegen die Charlotte Hornets 99:109. Der Genfer, der während 17 Minuten zum Zug kam, sorgte für sechs Punkte und fünf Rebounds. (nih/sda)
Wawrinka fordert topgesetzten Auger-Aliassime vergebens
Stan Wawrinka gelingt es im Achtelfinal des ATP 250 in Montpellier nicht, Félix Auger-Aliassime zu schlagen. Der Waadtländer unterliegt in zwei Sätzen mit 6:4 und 7:6 (7:3) gegen die Nummer 8 der Welt.
Wawrinka, der am Mittwoch in der ersten Runde einen soliden Sieg gegen den Serben Hamad Medjedovic errungen hatte, wurde diesmal von «FAA», der Nummer 1 des Turniers in Montpellier, dominiert. Er leistete jedoch grossen Widerstand, insbesondere im zweiten Satz, der im Tiebreak entschieden wurde.
Wawrinka, der in Montpellier eine Wildcard erhalten hatte, wird dank seines Sieges in der ersten Runde einige Plätze in der Weltrangliste gutmachen. Derzeit auf Platz 113 der Weltrangliste, dürfte sich der 40-Jährige den Top 100 nähern. (cpf/sda)
Fiala erhält mit Panarin prominenten Teamkollegen
Kevin Fiala erhält bei den Los Angeles Kings mit dem russischen Stürmer Artemi Panarin von den New York Rangers einen prominenten Teamkollegen. Im Gegenzug gaben die Kings das 20-jährige Sturmtalent Liam Greentree sowie einen Drittrunden-Pick (2026) und einen Viertrunden-Pick (2028) ab.
Der 34-jährige Panarin galt als einer der begehrtesten Spieler auf dem Markt. Er unterschrieb bei den Kaliforniern einen neuen Vertrag über zwei Jahre mit einem Gesamtvolumen von 22 Millionen Dollar, der zur kommenden Saison zu laufen beginnt. Panarin bestritt bisher 877 Partien in der besten Eishockey-Liga der Welt und erzielte dabei 342 Tore sowie 646 Assists. (nih/sda)
Ter Stegen droht WM zu verpassen
Der deutsche Goalie Marc-André ter Stegen droht die WM im Sommer zu verpassen. Der in Spanien bei Girona tätige 33-Jährige zog sich eine Oberschenkelverletzung zu und muss am Freitag operiert werden.
Deshalb falle er «mehrere Monate» aus, wie ter Stegen auf Instagram mitteilte. «Ich bin ein positiver Mensch. Ich hatte schon immer diese Einstellung und habe sie bei jeder Herausforderung, der ich mich stellen musste, beibehalten, aber diese Herausforderung ist besonders schwer für mich.» (ram/sda/dpa)
Clippers verlieren nach Mega-Trade
Die Los Angeles Clippers, das Team des Schweizers Yanic Konan Niederhäuser, sind in einen Mega-Trade involviert. Sie gaben ihren 36-jährigen Starspieler James Harden an die Cleveland Cavaliers ab. Im Gegenzug erhielten sie den 26-jährigen Darius Garland plus einen Zweitrundenpick. Harden, von 2018 bis 2020 in drei Saisons in Folge bester Punktesammler der Liga, kommt in dieser Saison im Schnitt auf 25,4 Punkte, Garland auf 18.
Die beiden Teams spielten in der Nacht auf Donnerstag gegeneinander, wobei sowohl Harden als auch Garland nicht zum Einsatz kamen. Cleveland siegte auswärts 124:91. Yanic Konan Niederhäuser kam beim Heimteam während fast 25 Minuten zum Einsatz und erzielte zehn Punkte und acht Rebounds.
Clint Capela verlor mit den Houston Rockets daheim gegen die Boston Celtics 93:114. Der Genfer stand knapp 15 Minuten auf dem Parkett und kam auf vier Punkte und fünf Rebounds. (ram/sda)
Titelverteidiger Newcastle im Ligacup chancenlos
Newcastle ohne den verletzten Fabian Schär bleibt im Halbfinal des Ligacups gegen Manchester City ohne Chance. Nach dem 0:2 im Hinspiel verlor der Titelverteidiger auch die Auswärtspartie (1:3). Doppeltorschütze Omar Marmoush und Tijjani Reijnders sorgten noch vor der Pause für die 3:0-Führung.
Im Final am 22. März trifft Manchester City auf Arsenal. (riz/sda)
Stuttgart steht im Cup-Halbfinal
Titelverteidiger Stuttgart qualifiziert sich als zweites Team für den Halbfinal im DFB-Pokal. Wie Leverkusen am Vortag gegen St. Pauli werden auch die Schwaben ihrer Favoritenrolle gerecht und gewinnen beim Zweitligisten Holstein Kiel mit 3:0.
Die Stuttgarter hatten mehr zu kämpfen, als das Resultat ausdrückt. Erst in der 56. Minute gelang Deniz Undav das 1:0. Und die weiteren Treffer durch Chris Führich fielen erst kurz vor Schluss. Die letzten zwei Halbfinalisten werden nächste Woche ermittelt. Dann kommt es zu den Partien zwischen Zweitligist Hertha Berlin und Freiburg sowie zwischen Bayern München und Leipzig. (riz/sda)
