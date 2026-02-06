Die Los Angeles Clippers, das Team des Schweizers Yanic Konan Niederhäuser, sind in einen Mega-Trade involviert. Sie gaben ihren 36-jährigen Starspieler James Harden an die Cleveland Cavaliers ab. Im Gegenzug erhielten sie den 26-jährigen Darius Garland plus einen Zweitrundenpick. Harden, von 2018 bis 2020 in drei Saisons in Folge bester Punktesammler der Liga, kommt in dieser Saison im Schnitt auf 25,4 Punkte, Garland auf 18.



Die beiden Teams spielten in der Nacht auf Donnerstag gegeneinander, wobei sowohl Harden als auch Garland nicht zum Einsatz kamen. Cleveland siegte auswärts 124:91. Yanic Konan Niederhäuser kam beim Heimteam während fast 25 Minuten zum Einsatz und erzielte zehn Punkte und acht Rebounds.



Clint Capela verlor mit den Houston Rockets daheim gegen die Boston Celtics 93:114. Der Genfer stand knapp 15 Minuten auf dem Parkett und kam auf vier Punkte und fünf Rebounds. (ram/sda)