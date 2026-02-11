wechselnd bewölkt
Picdump

Picdump 174 – hier gibt es Memes zum Aktionspreis!

Picdump

Picdump 174 – hier gibt es Memes zum Aktionspreis!

11.02.2026, 04:2411.02.2026, 04:24
Sergio Minnig
Sergio Minnig
Nenei, der Titel vam hitigu PiDi isch kei Clickbait. Memes gfinnsch wirklich niäna günstiger wa hiä. Will ohni gross Üfwand gits immer ganz en feini Üswahl und zum Supplement wird d Kommentarspalta öi nu richlich gfillt.
So – und jetzt zu all dem Schönen, das heute auf dich wartet.
Du kannst dir entweder zuerst das Best-of aus der Kommentarspalte der Vorwoche ansehen oder direkt zu den besten Memes dieser Woche gehen.
was willst du dir ansehen?
Best-of Kommentarspalte:

Best-of Kommentarspalte:

Wir (M)Ostschweizer*innen nun im Süden
Leser-Kommentar von Wir (M)Ostschweizer*innen nun im Süden
04.02.2026 08:01
Passiert öfters als man denkt...
Zu: Picdump 173 – Memes, die fast so gut sind wie Marienkäfer
Bild
Tsherish De Love aka Flachzange
Leser-Kommentar von Tsherish De Love aka Flachzange
04.02.2026 06:46
Zu: Picdump 173 – Memes, die fast so gut sind wie Marienkäfer
Bild
Wir (M)Ostschweizer*innen nun im Süden
Leser-Kommentar von Wir (M)Ostschweizer*innen nun im Süden
04.02.2026 09:35
zu Wahr...?
Zu: Picdump 173 – Memes, die fast so gut sind wie Marienkäfer
Bild
dukla
Leser-Kommentar von dukla
04.02.2026 07:37
ja, ja, die kleinen Freuden des Berufsalltags🤟😂
Zu: Picdump 173 – Memes, die fast so gut sind wie Marienkäfer
Bild
Obladidada
Leser-Kommentar von Obladidada
04.02.2026 08:37
Ein bisschen Leichtigkeit muss sein.
Zu: Picdump 173 – Memes, die fast so gut sind wie Marienkäfer
Bild
Macrönli
Leser-Kommentar von Macrönli
04.02.2026 06:10
Mol Schatz, du siehst super aus.
Zu: Picdump 173 – Memes, die fast so gut sind wie Marienkäfer
Bild
Kittyglam
Leser-Kommentar von Kittyglam
04.02.2026 07:13
Jaja
Zu: Picdump 173 – Memes, die fast so gut sind wie Marienkäfer
Bild
Fubby
Leser-Kommentar von Fubby
04.02.2026 08:08
🤣👏🏻
Zu: Picdump 173 – Memes, die fast so gut sind wie Marienkäfer
Bild
Macrönli
Leser-Kommentar von Macrönli
04.02.2026 06:10
Jöööschmuddeldump.
Zu: Picdump 173 – Memes, die fast so gut sind wie Marienkäfer
Bild
Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
04.02.2026 06:51
Happy one
Zu: Picdump 173 – Memes, die fast so gut sind wie Marienkäfer
Bild
Nirantali
Leser-Kommentar von Nirantali
04.02.2026 07:46
Zu: Picdump 173 – Memes, die fast so gut sind wie Marienkäfer
Bild
PxlP
Leser-Kommentar von PxlP
04.02.2026 07:07
'Melania' movie review says people would walk out if shown on plane - and:
Zu: Picdump 173 – Memes, die fast so gut sind wie Marienkäfer
Bild
Brummbär
Leser-Kommentar von Brummbär
04.02.2026 06:05
Und es gibt täglich einen Grund, das zu posten.
Zu: Picdump 173 – Memes, die fast so gut sind wie Marienkäfer
Bild
Obladidada
Leser-Kommentar von Obladidada
04.02.2026 07:58
Das bestätigen sogar international anerkannte Experten …
Zu: Picdump 173 – Memes, die fast so gut sind wie Marienkäfer
Bild

Picdump

Endlich wieder Mittwoch!

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: internet

Ich komme einfach nicht drauf.

Bild
Bild: instagram

Besonders wenn man ganz dankbar ist.

Bild
Bild: imgur

Ich, wie ich E-Mails schreibe.

Etwas kindischer Schmuddeldump.

Bild
Bild: instagram

Dumm gefahren gelaufen …

Bild
Bild: instagram

Diese beiden Fahrräder wurden heute aus meinem Garten gestohlen. Wenn jemand sie sieht, bitte Bescheid geben. Danke.
_
Wenigstens hast du Bilder von den beiden, die die Fahrräder geklaut haben. Die sehen richtig aus wie Dreckskerle.
_
Karl Groome, das sind meine Kinder auf den Fahrrädern!

Und trotzdem wirst du für sie da sein.

Bild
Bild: instagram

So sieht es aus, wenn meine beste Freundin einen guten Mann sucht.

Nur Liebe für «The Office».

Bild
Bild: instagram

Schauspielerinnen und Schauspieler, die ihren Oscar küssen.

Es sieht wirklich immer genauso aus.

Bild
Bild: instagram

*ICH, WIE ICH DICH BEOBACHTE, WIE DU DEINEN ZIGARETTE FERTIG RAUCHST, DAMIT WIR REINGEHEN KÖNNEN.

Ach, Pandas ... 🥰

Bild
Bild: imgur

Findest du es nicht auch toll, dass fast jedes Bild von Pandas wie Chaos aussieht?

Erfahrungswerte.

Bild
Bild: instagram

Ich:
Ich, wie ich genau das Gegenteil davon tue, was mir mein bester Freund geraten hat.

14 der lustigsten und besten Memes zur Super-Bowl-Halbzeitshow

Damit wäre die Diskussion wohl beendet.

Bild
Bild: imgur

Das Originalpatent von 1891 für eine Toilettenpapierrolle zeigt die richtige Wickelrichtung, falls du jemals daran gezweifelt haben solltest.

Wenn es so einfach wäre.

Bild
Bild: imgur

Denk nicht zu viel darüber nach.
Ich:

Noch nie war jemand dort.

Bild
Bild: instagram

Surface Web.
Deep Web.
Dark Web.
Seite zwei von Google.

Das kann schon mal passieren.

Bild
Bild: imgur

Ich: Ich kann mir ein Leben ohne meinen Mann nicht vorstellen. Ich liebe ihn so sehr.
Auch ich, wenn ich ihm beim Kauen zuhöre:

10/10!

Bild
Bild: imgur

Was ich am Winter am liebsten mag:
wenn er vorbei ist.

System ausgedribbelt.

Bild
Bild: instagram

Cleverer Migrant versteckt sich mit den Epstein-Akten vor der Trump-Regierung.
Ich sehe nichts!

Guter Einwand.

Bild
Bild: instagram

Könntest du nicht einfach zur Arbeit laufen?

Idw! (Ist doch wahr!)

Bild
Bild: instagram

Ich sage oben links.

Bild
Bild: imgur

Wenn eine Spinne Hosen tragen würde, wie würde sie diese dann tragen?
So, so oder so?

Das hat schon etwas.

Bild
Bild: imgur

Die Nacht vor einem freien Tag ist befriedigender als der freie Tag selbst.

Sorry, aber das wusste ich.

Bild
bild: imgur

So wird Mandelmilch hergestellt.

Badumtss.

Bild
Bild: instagram

Alles englische Wortspiele.

Dem ist nichts hinzuzufügen.

Bild
Bild: imgur

Das beste Massband der Welt.

Äh, als Kind?! 🧐

Bild
Bild: imgur

Ich als Kind mit dem coolen Stock, den ich gefunden habe.

Kein Meme, aber grossartig.

Bild
Bild: imgur

Diese deutsche Werbung zum Thema Depressionen, wow, sehr beeindruckend (schau genauer hin).
Steffen hat Depressionen.
Das ist Steffen.

Noch mehr, wirklich unglaublich gute Werbung.

1 / 72
So lustig und unterhaltsam kann Werbung sein

Dieser Klassiker darf natürlich in so einer Sammlung nicht fehlen.
quelle: reddit
Was ja an und für sich nichts Schlechtes ist.

Bild
Bild: imgur

Mein Hund wurde gerade geschoren und sieht jetzt aus, als hätte er das Trinken aufgegeben und sein Leben in den Griff bekommen.

Gilt das als Bodyshaming?

Bild
Bild: instagram

Verdammt, ich liebe es, zum ersten Mal Sport zu schauen. Was zum Teufel meinst du damit, dass seine Haltung albern ist?

Stark verbildlicht!

Bild
Bild: imgur

Wie es sich anfühlt, nach einem schönen Wochenende zur Arbeit zu gehen.

Jetzt noch lustig, aber schon bald omnipräsent.

Bild
Bild: instagram

Gras aus der Bad-Bunny-Halbzeit-Show.

Ein Wortspiel zum Abschluss.

Bild
Bild: instagram
Das war's für diese Woche! Ihr dürft euch jetzt aber gerne noch in der Kommentarspalte austoben.

Und wir lesen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin eine gute Zeit! 🥳

Sergio
Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: watson/imgur

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung «PiDi»
Erstmals erwähnt wurde die Abkürzung im Sommer 2023 n. Chr. am Fusse des Prime Towers im Schatten der Hardbrücke. Das Wort «Picdump» stammt aus dem Englischen, weshalb die Abkürzung der Wortzusammensetzung «Pic» und «Dump» die Anfangsbuchstaben «P» und «D» sind. Im Englischen werden diese als «Pi» und «Di» ausgesprochen. Wodurch die offizielle Abkürzung von «Picdump» mit «PiDi» zu erklären ist.
infobox image
Gemäss PiDi-Duden, Ausgabe 69, Abs. 42 §Q1.Bild:

Die PiDi-Memes Teil 1: