Picdump 174 – hier gibt es Memes zum Aktionspreis!
Du kannst dir entweder zuerst das Best-of aus der Kommentarspalte der Vorwoche ansehen oder direkt zu den besten Memes dieser Woche gehen.
Best-of Kommentarspalte:
Picdump
Endlich wieder Mittwoch!
Ich komme einfach nicht drauf.
Besonders wenn man ganz dankbar ist.
Ich, wie ich E-Mails schreibe.
Etwas kindischer Schmuddeldump.
Dumm
gefahren gelaufen …
Diese beiden Fahrräder wurden heute aus meinem Garten gestohlen. Wenn jemand sie sieht, bitte Bescheid geben. Danke.
_
Wenigstens hast du Bilder von den beiden, die die Fahrräder geklaut haben. Die sehen richtig aus wie Dreckskerle.
_
Karl Groome, das sind meine Kinder auf den Fahrrädern!
Und trotzdem wirst du für sie da sein.
So sieht es aus, wenn meine beste Freundin einen guten Mann sucht.
Nur Liebe für «The Office».
Schauspielerinnen und Schauspieler, die ihren Oscar küssen.
Es sieht wirklich immer genauso aus.
*ICH, WIE ICH DICH BEOBACHTE, WIE DU DEINEN ZIGARETTE FERTIG RAUCHST, DAMIT WIR REINGEHEN KÖNNEN.
Ach, Pandas ... 🥰
Findest du es nicht auch toll, dass fast jedes Bild von Pandas wie Chaos aussieht?
Erfahrungswerte.
Ich:
Ich, wie ich genau das Gegenteil davon tue, was mir mein bester Freund geraten hat.
Damit wäre die Diskussion wohl beendet.
Das Originalpatent von 1891 für eine Toilettenpapierrolle zeigt die richtige Wickelrichtung, falls du jemals daran gezweifelt haben solltest.
Wenn es so einfach wäre.
Denk nicht zu viel darüber nach.
Ich:
Noch nie war jemand dort.
Surface Web.
Deep Web.
Dark Web.
Seite zwei von Google.
Das kann schon mal passieren.
Ich: Ich kann mir ein Leben ohne meinen Mann nicht vorstellen. Ich liebe ihn so sehr.
Auch ich, wenn ich ihm beim Kauen zuhöre:
10/10!
Was ich am Winter am liebsten mag:
wenn er vorbei ist.
System ausgedribbelt.
Cleverer Migrant versteckt sich mit den Epstein-Akten vor der Trump-Regierung.
Ich sehe nichts!
Guter Einwand.
Könntest du nicht einfach zur Arbeit laufen?
Idw! (Ist doch wahr!)
Ich sage oben links.
Wenn eine Spinne Hosen tragen würde, wie würde sie diese dann tragen?
So, so oder so?
Das hat schon etwas.
Die Nacht vor einem freien Tag ist befriedigender als der freie Tag selbst.
Sorry, aber das wusste ich.
So wird Mandelmilch hergestellt.
Badumtss.
Alles englische Wortspiele.
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Das beste Massband der Welt.
Äh, als Kind?! 🧐
Ich als Kind mit dem coolen Stock, den ich gefunden habe.
Kein Meme, aber grossartig.
Diese deutsche Werbung zum Thema Depressionen, wow, sehr beeindruckend (schau genauer hin).
Steffen hat Depressionen.
Das ist Steffen.
Noch mehr, wirklich unglaublich gute Werbung.
Was ja an und für sich nichts Schlechtes ist.
Mein Hund wurde gerade geschoren und sieht jetzt aus, als hätte er das Trinken aufgegeben und sein Leben in den Griff bekommen.
Gilt das als Bodyshaming?
Verdammt, ich liebe es, zum ersten Mal Sport zu schauen. Was zum Teufel meinst du damit, dass seine Haltung albern ist?
Stark verbildlicht!
Wie es sich anfühlt, nach einem schönen Wochenende zur Arbeit zu gehen.
Jetzt noch lustig, aber schon bald omnipräsent.
Gras aus der Bad-Bunny-Halbzeit-Show.
Ein Wortspiel zum Abschluss.
Und wir lesen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin eine gute Zeit! 🥳
Sergio