Dasverliert zum Abschluss der. Nach dem Sieg gegen Schweden in der Verlängerung am Freitag muss sich das Schweizer Team mitgeschlagen geben.Es ist nach der Auftaktniederlage gegen Finnland das zweite Mal, dass das Team von Colin Muller am Turnier in Ängelholm, Schweden, verliert.Das entscheidende Tor fiel bereits im ersten Drittel. Obwohl die Schweiz in Überzahl agierte, trafin der 15. Minute für Tschechien. Im zweiten und dritten Drittel schlichen sich bei den Schweizerinnen zwar weniger Ungenauigkeiten ein als noch in den ersten 20 Minuten, dennoch gelang dem Team kein Tor. In der Offensive blieb man zu harmlos.Damit schliesst die Schweiz das Turnier auf dem vierten und letzten Platz der Gruppe ab. (sda)