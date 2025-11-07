Offiziell ist Luganos Leitwolf Calvin Thürkauf am Donnerstag im Spiel der Nati gegen Finnland durch eine «Oberkörper-Verletzung» für den Rest des Turniers ausgefallen. Es handelt sich dabei um eine Sehnen-Verletzung im Ellenbogen, die er sich beim Bully ohne jede gegnerische Einwirkung durch eine unglückliche Bewegung zugezogen hat. Ob er bereits am nächsten Mittwoch mit Lugano in Langnau wieder antreten kann, ist noch ungewiss. Die Blessur sollte jedoch keinen längeren Ausfall zur Folge haben. In der zweiten Partie gegen Schweden kam Gottérons Attilio Biasca im Schlussdrittel nicht mehr zum Zuge. Nationaltrainer Patrick Fischer sagt, der Grund sei nicht eine Verletzung. «Er hatte sich bereits vor dem Spiel nicht wohlgefühlt und wir wollten kein Risiko eingehen.» Es sei offen, ob Biasca am Sonntag gegen Tschechien (12.00 Uhr) wieder zum Einsatz komme. (kza)
Entwarnung bei Thürkauf und Biasca +++ Golferin Tamburlini glänzt in China
Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
Entwarnung für Calvin Thürkauf und Attilio Biasca
Chiara Tamburlini wird Zweite
Chiara Tamburlini wird am Aramco China Championship Zweite. Damit belegt sie auf der Ladies European Tour zum dritten Mal in diesem Jahr den zweiten Platz. In China ist am Samstag lediglich die Chinesin Ruixin Liu besser.
Die 25-jährige St. Gallerin verdankt ihr Resultat vor allem einer starken dritten Runde von 66 Schlägen, davon sieben unter Par. Dank dieses Resultats – ihrem elften Top-10 Platz in diesem Jahr – liegt Tamburlini in der Order of Merit momentan auf dem vierten Platz. (nih/sda)
Schweizer Eishockey-Nationalteam von Schweden deklassiert
Nach dem Auftaktsieg gegen Finnland verliert das Schweizer Nationalteam das zweite Spiel der Euro Hockey Tour in Tampere gegen Schweden deutlich 3:8.
Vor allem defensiv konnten die Schweizer nicht an die starke Leistung am Donnerstag gegen den Gastgeber anknüpfen. Im Mitteldrittel musste man innert 13 Minuten vier Gegentreffer vom 2:2 zum 2:6 einstecken.
Den Abschluss macht das Team von Patrick Fischer am Sonntag gegen Tschechien. (sda)
Schweizerinnen verlieren zum Ende der Euro Hockey Tour
Das Schweizer Frauen-Nationalteam verliert zum Abschluss der Euro Hockey Tour gegen Tschechien. Nach dem Sieg gegen Schweden in der Verlängerung am Freitag muss sich das Schweizer Team mit 0:1 geschlagen geben.
Es ist nach der Auftaktniederlage gegen Finnland das zweite Mal, dass das Team von Colin Muller am Turnier in Ängelholm, Schweden, verliert.
Das entscheidende Tor fiel bereits im ersten Drittel. Obwohl die Schweiz in Überzahl agierte, traf Jurickova in der 15. Minute für Tschechien. Im zweiten und dritten Drittel schlichen sich bei den Schweizerinnen zwar weniger Ungenauigkeiten ein als noch in den ersten 20 Minuten, dennoch gelang dem Team kein Tor. In der Offensive blieb man zu harmlos.
Damit schliesst die Schweiz das Turnier auf dem vierten und letzten Platz der Gruppe ab. (sda)
Eiskunstläufer Britschgi in Osaka auf dem dritten Platz
Lukas Britschgi belegt am Grand Prix in Osaka, Japan, den dritten Platz. Nachdem er in Frankreich zum GP-Auftakt im Oktober noch den vierten Rang belegt hatte, darf sich Britschgi nun also über einen Podestplatz freuen. Der amtierende Europameister musste sich bei der NHK Trophy lediglich den beiden Lokalmatadoren Yuma Kagiyama und Shun Sato geschlagen geben.
Bereits 2023 belegte Britschgi am Grand Prix in Osaka den dritten Platz. Auch damals gewann Yuma Kagiyama.
(sda)
8:52
Fussball-Kellerduell in Winterthur – Leader Thun gastiert in Genf
Zum Auftakt der 13. Runde in der Fussballmeisterschaft kommt es heute Samstag zum Kellerduell: Winterthur, der Tabellenletzte, empfängt die Grasshoppers, die Zweitletzten. Zuletzt tankte Winterthur Zuversicht. Im dritten Spiel unter Trainer Patrick Rahmen (Bild) feierten sie vor einer Woche gegen Servette mit 4:2 den ersten Saisonsieg. Ausserdem ist Winterthur seit acht Meisterschaftspartien gegen GC ungeschlagen (6 Siege, 2 Unentschieden) und holte dabei 20 Punkte von 24 möglichen. Die Grasshoppers verloren ihr letztes Auswärtsspiel in Luzern gleich mit 0:6.
Leader Thun gastiert in Genf bei Servette, gegen das es die letzten drei Pflichtspiele mit dem Skore von 12:3 gewonnen hat. Die Berner Oberländer feierten zuletzt fünf Siege hintereinander und jagen die Serie von sieben Siegen de suite vor 21 Jahren unter Trainer Urs Schönenberger.
Ausserdem trifft am Samstag noch der FC Zürich auf den FC Luzern.
(sda)
8:00
Schweiz trifft heute in Finnland auf Tschechien
Das Schweizer Eishockey-Nationalteam bestreitet am Samstagmittag in Tampere das zweite Spiel des Euro-Hockey-Turniers in Finnland. Die Schweizer besiegten am Donnerstag zum Auftakt Gastgeber Finnland mit 3:1 und treffen auf Tschechien, das im schwedischen Ängelholm gegen Schweden mit 1:3 verlor.
Letzte Saison gewann das Schweizer Team von Nationalcoach Patrick Fischer gegen Tschechien drei von vier Duellen. Das Schweizer Team muss sowohl gegen Tschechien wie auch am Sonntag gegen Schweden auf den Lugano-Stürmer Calvin Thürkauf (Bild) verzichten, der sich am Donnerstag beim Sieg über Finnland am Oberkörper verletzt hat.
(sda)
7:31
Kurashev gewinnt mit Sharks gegen Niederreiter und die Jets
Im Schweizer Duell der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL zwischen den Winnipeg Jets mit Nino Niederreiter und den San Jose Sharks mit Philipp Kurashev feiern die Sharks einen knappen 2:1-Sieg.
In der einzigen Partie mit Schweizer Beteiligung am Freitagabend (Ortszeit) gingen die Jets im ersten Drittel in Führung, Niederreiter zeichnete sich dabei als Assistgeber aus. Nur knapp eine Minute später gelang den Sharks aber bereits der Ausgleich, dank des Kanadiers Macklin Celebrini, der die NHL-Skorerliste nun mit 23 Punkten anführt.
Es folgte ein torloses Mitteldrittel, ehe Will Smith für die Sharks per Backhand-Schuss auf 2:1 stellte und damit das letzte Tor der Partie erzielte. Kurashev war als einer der Assistgeber am Siegtor beteiligt.
Philipp Kurashev jubelt nach dem entscheidenden Treffer.
(sda)
