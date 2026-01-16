Die für Anfang Januar geplanten und infolge der tragischen Ereignisse in Crans-Montana verschobenen Sports Awards werden am 29. März nachgeholt. Dies teilt die SRG am Freitag mit. Die Ehrung der besten Schweizer Sportlerinnen und Sportler des Jahres findet am Ersatzdatum im gewohnten Rahmen statt, heisst es in der Mitteilung.
Seit 1950 werden traditionell die besten Schweizer Sportlerinnen und Sportler des Jahres ausgezeichnet. Eine vollständige Absage der Gala gab es bisher nie. 2020 fand die Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie in angepasster Form als Spezial unter dem Motto «Das Beste aus 70 Jahren» statt. (nih/sda)
