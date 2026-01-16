Die Winnipeg Jets mit Nino Niederreiter haben in der NHL definitiv wieder in die Spur gefunden. Nach zuvor elf Niederlagen in Serie feierte das Team mit dem Bündner Stürmer beim 6:2 bei den Minnesota Wild den vierten Sieg in Folge. Niederreiter blieb ohne Skorerpunkt, während sein Teamkollege Mark Scheifele mit einem Tor und drei Assists herausragte.



In der Tabelle klafft dennoch eine deutliche Lücke: Während die Minnesota Wild den 3. Platz in der Western Conference belegen, rangieren die Jets nur auf Platz 15 von 16 Teams und sind damit weit von den Playoff-Rängen entfernt.



Akira Schmid kam beim spektakulären 6:5-Sieg nach Verlängerung der Vegas Golden Knights gegen die Toronto Maple Leafs nicht zum Einsatz. Der Emmentaler musste im Tor des siegreichen Heimteams Adin Hill den Vortritt lassen. Der Stanley-Cup-Sieger von 2023 und Weltmeister von 2021 mit Kanada gab nach dreimonatiger Verletzungspause sein Comeback, überzeugte mit einer Fangquote von lediglich 82,1 Prozent jedoch nicht restlos. Den Sieg stellte Jack Eichel mit dem entscheidenden Treffer in der Verlängerung sicher; er bereitete zudem drei weitere Tore vor. (nih/sda)