Der EV Zug ist erneut Cupsieger der Frauen. Den Innerschweizerinnen gelingt mit einem 4:0-Sieg im Final gegen den HC Davos die erfolgreiche Titelverteidigung.
Grossen Anteil am Cupsieg des EV Zug hat Lara Stalder, die im Final die ersten drei Tore ihres Teams erzielte. Die Topskorerin der Women's League und die Kapitänin des EVZ hatte bereits tags zuvor beim 7:1-Erfolg im Halbfinal gegen die ZSC Lions als Doppeltorschützin geglänzt.
Das Spiel um Platz 3 entschieden die ZSC Lions gegen Langenthal mit 4:2 für sich. (nih/sda)
