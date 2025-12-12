Der umstrittenenbleibt. Nach der gescheiterten Gegenkandidatur der Schweizerin Laura Villars wird der. Mohammed Ben Sulayem tritt nach der Generalversammlung in der usbekischen Hauptstadt Taschkent seine zweite Amtszeit über vier Jahre an. Der ehemalige Rallye-Fahrer aus den Vereinigten Arabischen Emiraten war bei der FIA im Dezember 2021 auf den Franzosen Jean Todt gefolgt.Der Weltverband habe in den vergangenen vier Jahren «einen umfassenden Wandel durchlaufen, der zu einer Verbesserung der Amtsführung und der Betriebsabläufe sowie zur Wiederherstellung der finanziellen Gesundheit» der FIA geführt habe, hiess es in einer Mitteilung. (riz/sda)