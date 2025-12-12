Im zweiten Anlauf hats geklappt: Fanny Smith schafft in Val Thorens ihren 85. Podestplatz im Weltcup. Die Olympiadritte von 2018 und 2022 wurde im zweiten Rennen in Val Thorens Dritte hinter der Schwedin Sandra Näslund und der Französin Marie Berger Sabbatel.
Die Schweizer Männer reisen ohne Top-Klassierung von der ersten Weltcup-Station zur zweiten in Arosa von Anfang nächster Woche weiter. Altmeister Alex Fiva und Tobias Baur blieben am Freitag in den Viertelfinals hängen, für Ryan Regez bedeuteten - wie für Jonas Lenherr, Gil Martin und Romain Détraz - bereits die Achtelfinals Endstation. Den Sieg holte sich der Kanadier Kevin Drury vor Simone Deromedis, dem Gewinner des Vortages, und dem Österreicher Tristan Takats.
