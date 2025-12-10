freundlich
Webland.ch nicht erreichbar, Kunden schlagen Alarm

System-Administrator in einem Rechenzentrum (Symbolbild).
Administrator in einem Rechenzentrum (Symbolbild). Für Webland-Kunden funktionierte auch der E-Mail-Verkehr nicht mehr.quelle: imago-images.de

Webland ist komplett «down» – betroffene Kunden schlagen Alarm

Der Schweizer Hosting-Provider kämpft seit Wochen mit technischen Problemen. Nun hat sich die Lage weiter zugespitzt.
10.12.2025, 09:3910.12.2025, 10:16
Daniel Schurter
Daniel Schurter

Neue schlechte Nachrichten für Webland-Kunden: Am Mittwochmorgen war die Internet-Domain webland.ch nicht mehr erreichbar. Betroffen sind auch Websites und Online-Shops der Kundinnen und Kunden, wie verschiedene User-Rückmeldungen zeigen. Auch bei der E-Mail-Kommunikation ging vorübergehend nichts mehr.

Wer den Telefon-Support von Webland anrief, bekam eine automatisierte Nachricht zu hören:

«Aktuell gibt es eine Störung, die bereits bekannt ist. Unsere System-Administratoren arbeiten daran, alles so schnell wie möglich zu stabiliseren.»

Ironischerweise werden Anrufende darauf hingewiesen, dass sie den aktuellen Status zur technischen Störung «jederzeit unter status.webland.ch» finden würden.

Das Unternehmen im Kanton Basel-Land verwaltet gemäss eigenen Angaben 75'000 Internet-Domains. Zur Kundenzahl werden keine Angaben gemacht.

Der Schweizer Hosting-Provider, der zur schwedischen Unternehmensgruppe Miss Group gehört, war für persönliche Anfragen nicht erreichbar.

watson hat beim zuständigen schwedischen Verantwortlichen nachgehakt. Jimmie Eriksson, Chief Operating Officer (COO), erklärte am Mittwochmorgen:

«Unser Technikteam ist informiert und arbeitet an einer Lösung. Derzeit liegen mir keine Informationen über die Ursache vor.»

Die 2014 gegründete Miss Group fiel in den letzten Jahren durch eine aggressive Wachstumsstrategie auf. Im August gab das Unternehmen bekannt, dass es in Europa die Marke von 2 Millionen verwalteten Internet-Adressen, sogenannten Domains, überschritten habe.

Damit habe man «einen weiteren wichtigen Meilenstein im rasanten Aufstieg zu einem der am schnellsten wachsenden Domain- und Hosting-Anbieter weltweit erreicht», heisst es in der entsprechenden Mitteilung.

Webland-Firmenkunden trifft der Ausfall ausgerechnet in der aus geschäftlicher Sicht wichtigen Vorweihnachtszeit. Weil mit Umsatzeinbussen zu rechnen ist, dürften sich einige überlegen, den Rechtsweg zu beschreiten und das Unternehmen zu verklagen. Und dies, obwohl Webland in seinen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) jegliche Haftung bei Ausfällen ablehnt.

Der Schweizer Rechtsanwalt Martin Steiger erklärte letzte Woche gegenüber SRF, er halte den Haftungsausschluss «zumindest in Teilen für nichtig».

Mehr in Kürze ...

Insider-Informationen?

watson-Redaktor Daniel Schurter ist über die verschlüsselte Messenger-App Threema auch anonym zu erreichen. Seine «Threema ID» lautet: ACYMFHZX. Oder du schreibst an daniel.schurter [at] protonmail.com. Wer sich beim Schweizer Secure-Mail-Anbieter (kostenlos) registriert, kann verschlüsselte E-Mails verschicken.

Zur Vorgeschichte:

Analyse
Speicher-GAU bei Schweizer Hosting-Provider Webland – das steckt dahinter
