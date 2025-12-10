Nebel
epa12572887 US President Donald Trump (L) receives the FIFA Peace Prize from FIFA President Giovanni Infantino during the FIFA World Cup 2026 Final Draw at the Kennedy Center in Washington DC, USA, 05 ...
Gianni Infantino weiss, wie man Donald Trump für sich gewinnt.Bild: keystone

Nach Trump-Schleimerei: Fifa-Infantino hat Beschwerde am Hals

Fifa-Präsident Infantino steht wegen seiner Nähe zum US-Präsidenten Trump in der Kritik. Eine Menschenrechtsorganisation sieht darin einen Bruch der Regeln des Fussball-Weltverbands und hat eine Beschwerde eingereicht.
10.12.2025, 03:5110.12.2025, 03:51
Ein Artikel von
t-online

Eine britische Menschenrechtsorganisation wirft dem Fifa-Präsidenten Gianni Infantino wegen dessen Verhältnis zu US-Präsident Donald Trump Verstösse gegen den Ethikkodex des Fussball-Weltverbands vor. Die Organisation FairSquare schickte nach der vielfach kritisierten Verleihung des neuen Fifa-Friedenspreises an Trump bei der Auslosung für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr am Montag einen Beschwerdebrief an die Ethikkommission der Fifa.

«Meister Propers perverser Bruder» – US-Talkmaster stürzen sich auf FIFA-Boss Infantino

Konkret wirft die Organisation, die sich unter anderem mit Sportpolitik und Rechten von Arbeitern befasst, dem Schweizer Infantino eine Verletzung der politischen Neutralität vor. Auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur bestätigte FairSquare die eingereichte Beschwerde und bezog sich auf «vier Brüche» der Fifa-Regeln durch Infantino in den vergangenen Monaten. Zuvor hatten mehrere Medien über die Beschwerde berichtet.

Unter anderem bezieht sich FairSquare auf einen Instagram-Beitrag von Infantino am 9. Oktober, in dem der 55-Jährige im Zuge des Israel-Konflikts schrieb:

«Präsident Donald J. Trump verdient für sein entschlossenes Handeln zweifellos den Friedensnobelpreis».

Vielfache Kritik an Friedenspreis-Verleihung

Die Organisation beruft sich auf den vierten Artikel der Fifa-Statuten, in denen es heisst, dass der Weltverband politisch neutral bleiben müsse. «Ausnahmen können in Angelegenheiten gemacht werden, die die satzungsmässigen Ziele der Fifa betreffen», steht dort weiter.

Die Fifa war für eine Reaktion zu der Beschwerde angefragt worden. Nachdem die Verleihung des Friedenspreises und die Nähe zwischen Trump und Infantino weltweit auf massive Kritik gestossen war, hatte der Weltverband zuletzt erklärt: «Um eine Veranstaltung von der Grössenordnung der Fifa-Weltmeisterschaft auszurichten, ist es absolut unerlässlich, eine kooperative Beziehung zu den Regierungsbehörden der Gastgeberländer aufzubauen», teilte der Weltverband auf eine dpa-Anfrage am Sonntag mit. Zuerst hatte die «Bild» über diese Reaktion berichtet.

Seit der Vergabe pflege Infantino «enge Beziehungen» zu Trump sowie zu den Staats- und Regierungschefs der Mitveranstalter Kanada und Mexiko, hiess es von der Fifa. Gemäss den Statuten bemühe sich der Fifa-Präsident «um die Pflege und den Ausbau guter Beziehungen zwischen der Fifa, den Konföderationen, den Mitgliedsverbänden, politischen Gremien und internationalen Organisationen». Infantino müsse als Präsident «gute Beziehungen» zu den Staatschefs der Gastgeberländer haben, um eine erfolgreiche Veranstaltung zu gewährleisten.

