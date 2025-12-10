«Import von Chlorhühnern bleibt verboten» – die Zoll-PK jetzt live

Schicke uns deinen Input 17:34 Medienkonferenz beendet Damit ist die Medienkonferenz inklusive Fragerunde beendet. 17:33 Haben Sie Mitleid mit Cassis? Ignazio Cassis hat im Gegensatz zu Parmelin eine Klatsche erhalten bei seiner Wahl zum Vizepräsidenten. «Ich hoffe, dass er nächstes ein gutes Resultat erzielt. Unser Zusammenarbeit ist hervorragend». Er habe auch keinesfalls geknickt gewirkt, fügt Parmelin an. 17:30 Wie viel Sicherheit hat die Schweiz jetzt?





Parmelin: «Wir haben gut verhandelt, unsere Experten sind ja keine Amateure.» Natürlich bleibe die Lage aber volatil, denn der Vertrag sei noch nicht «legally binding». 17:27 Bleibt das eine unverbindliche Absichtserklärung? Parmelin: «Die Schweiz muss jetzt ihren guten Willen beweisen. Wir dürfen jetzt keine Zeit verlieren». Der Bundesrat werde jetzt eine Botschaft verabschieden, dann gehe das Geschäft ins Parlament und allenfalls werde das Referendum ergriffen. Die USA erwarte aber, dass es jetzt schnell vorwärts geht. 17:25 Was ist eigentlich neu heute? Parmelin wird gefragt, ob es eigentlich ausserhalb der rückwirkenden Datierung der Zölle auf den 14. November andere Neuigkeiten gebe. Der Wirtschaftsminister führt aus, dass das alles sehr technisch sei. Was sind bestimmte Agrarprodukte? «Es handelt sich dabei nicht um Zusatzquoten, sondern um interne Quoten.», sagt Parmelin.



Seco: «Es kam nichts neu dazu, wir sind auf dem Stand des 14. November. Bei den Agrarprodukten gehe es um nicht-sensitive Produkte, wie Gemüse und Früchte, das bei uns nicht wächst. Auch Kaffee fällt darunter.» 17:19 Ist das ihr grosser Tag? Guy Parmelin wurde heute mit einem Glanzresultat zum Bundespräsidenten fürs nächste Jahr gewählt. Jetzt kann er die Erfolgsmeldung der rückwirkenden Zölle kommunizieren. Ist das sein grosser Tag, wird der Wirtschaftsminister gefragt. Parmelin: «Natürlich freue ich mich, dass ich mit so einem guten Resultat gewählt wurde. Aber ich muss schon sagen, es gibt ein Sprichwort in der Romandie: Wer hoch fliegt, wird auch tief fallen. Von dem her bin ich vorsichtig», sagt Parmelin mit einem Lächeln. «Die Herausforderungen bleiben gross», betont Parmelin. 17:15 Welche Produkte werden mit mehr als 15 Prozent besteuert?





Seco: «Es geht um landwirtschaftliche Produkte, wir informieren darüber in einem Follow-Up». 17:12 Was ist mit den Pharmaprodukten?





Unklarheit herrscht immer noch, ob und wenn ja, wie hoch die Zölle für Pharmaprodukte und patentierte Pharmazeutika sein sollen. Im Moment sind diese in einem Zusatzprotokoll festgeschrieben, es fallen keine Zölle an im Moment. «Das muss aber in Zukunft verhandelt werden müssen», sagt Parmelin. 17:10 Was ist jetzt mit den Chlorhühnern? Parmelin:« Ich wiederhole, wir haben da nie eine Konzession gemacht. Der Import von Chlorhühnern bleibt in der Schweiz verboten» 17:08 War das eine Überraschung, dass die Zölle rückwirkend gilten? Parmelin: «Das ist bei Japan auch schon geschehen, von dem her kam das nicht ganz überraschend. Wir mussten dafür auch keine weiteren Konzessionen machen.» 17:07 Warum hat es jetzt länger gedauert? Parmelin:« Das hat verschiedene Gründe. In den USA haben in der Zwischenzeit verschiedene Feiertage wie Thanksgiving stattgefunden.» Zudem musssten auch in den USA Konsultationen stattfinden, das seien übliche bürokratische Effekte. 17:06 Fragerunde eröffnet Nun dürfen die Journalisten und Journalistinnen Fragen stellen 17:05 Das ist eine grosse Erleichterung Parmelin führt aus, dass gerade diese rückwirkende Datierung der Zölle eine grosse Erleichterung für die Schweizer Wirtschaft darstelle. 17:03 Parmelin spricht «Die Zölle von 15 Prozent gelten rückwirdend auf den 14. November,» beginnt Parmelin seine Ausführungen.



Umgekehrt verpflichtet sich die Schweiz ihrerseites die Importzölle auf US-amerikanische Fischereiprodukte und andere Agrarprodukte zu senken. 17:02 Medienkonferenz beginnt Urs Wiedmer, Leiter Kommunikation des Wirtschaftsdepartements, begrüsst die Journalistinnen und Journalisten.



Neben Wirtschaftsminister Guy Parmelin neben auch zwei Experten aus dem SECO an der Medienkonferenz teil. 16:55 Um 17 Uhr informiert Parmelin



Noch immer ist aber vieles unklar: Ab wann gelten die Zölle? Ist die Vereinbarung, die bisher erst eine Absichtserklärung ist, überhaupt schon rechtlich bindend? Und: Muss die Schweiz jetzt US-amerikanische Chlorhüher importieren?



Die Medienkonferenz mit Parmelin wird alle oder einige dieser Fragen hoffentlich beantworten. Du verfolgst sie live auf watson, im Ticker und im Stream.



Die pauschalen Zölle der USA auf Schweizer Waren sinken von 39 auf 15 Prozent, und zwar rückwirkend ab dem 14. November. Grundlage dafür ist die an jenem Tag unterzeichnete Absichtserklärung der Schweiz, der USA und Liechtensteins.

Die USA begrenzten den pauschalen Zusatzzoll auf aus der Schweiz importierte Waren auf höchstens 15 Prozent, teilte das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Mittwoch dazu mit. Im Gegenzug senkt die Schweiz Importzölle auf bestimmten Fisch- und Landwirtschaftsprodukten.

Bestimmte Branchen und Waren sind heute von den US-Zusatzzöllen ausgenommen, und das soll weiterhin gelten. Solche Ausnahmen gibt es etwa für Pharmazeutika, bestimmte Chemikalien, Gold und Kaffee.

1500 Tonnen Geflügelfleisch im Jahr

Zusätzlich heben die USA die pauschalen Zusatzzölle für weitere Schweizer Exportprodukte auf. Darunter sind Flugzeuge, bestimmte für die Luftfahrt relevante Teile, Gummiprodukte, Kosmetika und Generika. Die Liste wird im Federal Register der USA veröffentlicht. Die Schweiz will sich laut Seco für weitere Ausnahmen einsetzen.

Auf Produkten, die schon vor dem 2. April mit Zöllen von über 15 Prozent belegt waren, werden wieder die ursprünglichen Zölle erhoben. Der 2. April ist der Tag, an dem US-Präsident Donald Trump Zusatzzölle für die Schweiz von über 30 Prozent angekündigt hatte.

Zölle senken für US-Waren wird aber auch die Schweiz. Genannt werden Fisch, Meeresfrüchte sowie bestimmte, agrarpolitisch nicht-sensitive Agrarprodukte. Zollfreie, bilaterale Kontingente setzt die Schweiz für Fleisch in Kraft. Sie gelten für 500 Tonnen Rind-, 1000 Tonnen Bison- und 1500 Tonnen Geflügelfleisch im Jahr.

Ähnliche Bedingungen wie EU-Unternehmen

Mit der Begrenzung der pauschalen Zusatzzölle der USA auf maximal 15 Prozent werden die handelsgewichteten US-Zölle gegenüber der Schweiz um durchschnittlich rund 10 Prozent sinken, wie das Seco schreibt. Schweizer Unternehmen hätten im US-Markt wieder ähnliche Bedingungen wie die Konkurrenz aus der EU und anderen Ländern, die mit den USA Handel betrieben und eine ähnliche Wirtschaftsstruktur aufwiesen. (sda)