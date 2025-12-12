Die Fans vom FC Haka zündeten das eigene Stadion an. Bild: tweet

Nach Abstieg: Haka-Fans in Finnland fackeln Stadion des eigenen Klubs ab

Diese Nachricht aus Finnland schreckt auf. Fans haben Teile des Stadions ihres eigenen Klubs zerstört.

Andreas Becker / t-online



Fussballfans und ihr Herzensverein – man hat schon die verrücktesten Geschichten gehört. In Finnland hat sich die Liebe zu ihrem Klub nun aber scheinbar in schiere Zerstörungswut gewandelt. Weil der FC Haka aus der ersten Liga abgestiegen ist, sollen eigene Anhänger das Stadion abgefackelt haben.

Dabei soll eine Tribüne vollständig zerstört worden sein. Zudem sollen die Flammen auch Teile des Kunstrasens beschädigt haben, wie der finnische Rundfunksender «yle» berichtet. Die Polizei ermittelt – und gab erste Erkenntnisse bekannt. Nämlich, dass drei Kinder unter 15 Jahren sich am Tatort aufgehalten haben. Einer der Verdächtigen soll gestanden haben, für einen Teil des Brandes verantwortlich zu sein.

Eine Strafe müssen die Minderjährigen aber wohl nicht befürchten, denn nach finnischem Strafrecht werden unter 15-Jährige nicht bestraft.

Wie hoch der Schaden am Ende ausfällt, ist noch unklar. Laut Marko Laaksonen, Klub-Boss des FC Haka, dürfte er jedoch beträchtlich sein. «Das konnten wir ganz sicher nicht gebrauchen. Wir haben bereits viel Unterstützung von den Menschen erhalten und werden diese auch in Zukunft benötigen», wird Laaksonen bei «yle» zitiert. (riz/tonline)