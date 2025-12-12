Hochnebel
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Haka-Fans in Finnland fackeln Stadion des eigenen Klubs ab

Teaserbild FC Haka
Die Fans vom FC Haka zündeten das eigene Stadion an.Bild: tweet

Nach Abstieg: Haka-Fans in Finnland fackeln Stadion des eigenen Klubs ab

Diese Nachricht aus Finnland schreckt auf. Fans haben Teile des Stadions ihres eigenen Klubs zerstört.
12.12.2025, 10:0112.12.2025, 10:01
Andreas Becker / t-online
Ein Artikel von
t-online

Fussballfans und ihr Herzensverein – man hat schon die verrücktesten Geschichten gehört. In Finnland hat sich die Liebe zu ihrem Klub nun aber scheinbar in schiere Zerstörungswut gewandelt. Weil der FC Haka aus der ersten Liga abgestiegen ist, sollen eigene Anhänger das Stadion abgefackelt haben.

Dabei soll eine Tribüne vollständig zerstört worden sein. Zudem sollen die Flammen auch Teile des Kunstrasens beschädigt haben, wie der finnische Rundfunksender «yle» berichtet. Die Polizei ermittelt – und gab erste Erkenntnisse bekannt. Nämlich, dass drei Kinder unter 15 Jahren sich am Tatort aufgehalten haben. Einer der Verdächtigen soll gestanden haben, für einen Teil des Brandes verantwortlich zu sein.

Eine Strafe müssen die Minderjährigen aber wohl nicht befürchten, denn nach finnischem Strafrecht werden unter 15-Jährige nicht bestraft.

Wie hoch der Schaden am Ende ausfällt, ist noch unklar. Laut Marko Laaksonen, Klub-Boss des FC Haka, dürfte er jedoch beträchtlich sein. «Das konnten wir ganz sicher nicht gebrauchen. Wir haben bereits viel Unterstützung von den Menschen erhalten und werden diese auch in Zukunft benötigen», wird Laaksonen bei «yle» zitiert. (riz/tonline)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die spektakulärsten Champions-League-Finals
1 / 15
Die spektakulärsten Champions-League-Finals
2018: Real Madrid vs. Liverpool 3:1Ein Spiel mit mehreren Dramen: Erst fällt Liverpools Superstar Mo Salah nach einer halben Stunde verletzt aus. Dann floppt Loris Karius, der Keeper der Engländer, doppelt und schenkt Real so den dritten Titel in der Königsklasse in Serie.
quelle: epa/epa / robert ghement
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Irland qualifiziert sich in allerletzter Minute für die WM – die Fans rasten aus
Video: extern
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
3 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
3
Wie es nach der Niederlage gegen ManCity um Real-Trainer Xabi Alonso steht
Zwei Siege aus acht Spielen sind für die Ansprüche von Real Madrid deutlich zu wenig. Dass Trainer Xabi Alonso da um seinen Job bangen muss, ist logisch – nach der Niederlage gegen Manchester City geschieht aber etwas Unerwartetes.
Der Auftritt machte Mut: Real Madrid zeigte im Champions-League-Kracher gegen Manchester City eine gute Leistung. Das Team kämpfte, hatte viele Torchancen gegen einen der besten Klubs Europas in hervorragender Verfassung. Doch unter dem Strich resultierte wieder eine Niederlage: 1:2 unterlagen die Königlichen dem Premier-League-Klub. Die Marca titelte: «Madrid fällt, obwohl es dies nicht verdient».
Zur Story