Der Fussball-Weltverband FIFA hat die Prämien für die Weltmeisterschaft im Sommer nach Kritik mehrerer Turnierteilnehmer erhöht. Insgesamt werden 871 Millionen Dollar (688 Millionen Franken) an die 48 Teams ausgeschüttet, wie der FIFA-Council bei seiner Sitzung in Vancouver entschied. Zuvor hatte die FIFA 727 Millionen vorgesehen.
Fix planen können die Teilnehmer 10 Millionen US-Dollar Startgeld (zuvor 9 Millionen) und 2,5 Millionen Dollar für die Vorbereitungskosten (zuvor 1,5 Millionen). Die FIFA begründete die Erhöhung 44 Tage vor dem Eröffnungsspiel mit dem kommerziellen Erfolg des Turniers. (abu/sda/dpa)
Fix planen können die Teilnehmer 10 Millionen US-Dollar Startgeld (zuvor 9 Millionen) und 2,5 Millionen Dollar für die Vorbereitungskosten (zuvor 1,5 Millionen). Die FIFA begründete die Erhöhung 44 Tage vor dem Eröffnungsspiel mit dem kommerziellen Erfolg des Turniers. (abu/sda/dpa)