Lian Bichsel und die Dallas Stars verlieren in den Playoff-Achtelfinals der NHL zuhause gegen Minnesota Wild 2:4. In der Best-of-7-Serie führt Minnesota damit 3:2. Bei der Niederlage der Stars in der Nacht auf Mittwoch Schweizer Zeit gelang dem Solothurner Verteidiger Bichsel kein Skorerpunkt. Für die Tore der Stars sorgten Miro Heiskanen und Jason Robertson. Beide trafen je einmal und fungierten einmal als Assistgeber.



Dank des Treffers von Robertson verkürzten die Stars etwas mehr als drei Minuten vor Schluss nochmals auf 2:3, ehe Kirill Kaprissow für Minnesota zwei Minuten vor Ende des dritten Drittels das letzte Tor der Partie erzielte und ins leere Tor der Stars traf. (abu/sda)