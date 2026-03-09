Der zweifache Zeitfahr-Weltmeister Filippo Ganna aus Italien gewann das erste Teilstück des Etappenrennens Tirreno-Adriatico. Im Kampf gegen die Uhr über 11,5 km nahm er allen Konkurrenten mindestens 22 Sekunden ab. Jan Christen als bester Schweizer büsste 39 Sekunden ein.
Am Ende der einwöchigen Rundfahrt wird sich der 32-jährige Ganna nicht auf den vorderen Plätzen wiederfinden. Dafür sind die kommenden Etappen des «Rennens zwischen den Meeren» zu anspruchsvoll. In der Favoritenrolle stehen der Mexikaner Isaac Del Toro oder der Slowene Primoz Roglic. (nih/sda)
