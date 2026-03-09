Kanter setzte sich in einem spannenden Finale durch. Denn das Feld schnappte sich den Niederländer Daan Hoole, der sich auf den letzten 20 km abgesetzt hatte, wenige hundert Meter vor der Ziellinie. Die dritte Etappe am Dienstag verspricht das erste grosse Ereignis für die Fahrer in der Gesamtwertung zu werden, mit einem 23,5 km langen Mannschaftszeitfahren in Zentralfrankreich zwischen Cosne-Cours-sur-Loire und Pouilly-sur-Loire. (abu/sda)
🚴🇫🇷 | Max Kanter wint de tweede etappe in Parijs - Nice. Wat een verrassing in de Koers naar de Zon! Luke Lamperti blijft de leider. ☀️— Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) March 9, 2026
Wielrennen 👀 HBO Max pic.twitter.com/rRHj4q6HZj