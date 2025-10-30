Die Olympischen E-Sports-Spiele finden vorerst nicht in Saudi-Arabien statt. Das IOC und der Wüstenstaat beenden ihre Zusammenarbeit und gehen neue Wege.
Die Vereinbarung war erst im vergangenen Jahr im Rahmen der Olympischen Spiele in Paris besiegelt worden. Vorgesehen wäre gewesen, die Premiere im Jahr 2027 auszutragen. Das IOC wird nun ein neues Konzept entwickeln. Es bleibe das Ziel, die ersten Spiele so bald wie möglich auszurichten. (ram/sda/dpa)
