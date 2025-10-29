Millane ist eine der grössten deutschen Influencerinnen. Bild: Screenshot/TikTok/Instagram/millane

«Frauen müssen sich unterordnen»: Christliche Influencerin löst mit Aussagen Shitstorm aus

Millane Friesen wurde mit Beauty-Videos berühmt. Nun sorgt ihr religiöser Content für Empörung – und zwar Monate später.

Sabeth Vela Folge mir

Mehr «Leben»

Millane Friesen ist eine der erfolgreichsten deutschen Influencerinnen auf TikTok. Lange Zeit hat sich ihr Content auf Beauty- und Lifestyle-Themen beschränkt. Seit einigen Monaten schleichen sich unter ihre Schminkvideos jedoch immer öfters TikToks mit religiösem Inhalt. Ihre Aussagen in einem christlichen Podcast fliegen ihr nun um die Ohren.

Erstmals viral ging die 23-Jährige während des Corona-Lockdowns. Sie schminkte sich vor der Kamera und zeigte ihre Outfits. Ihr Privatleben war selten Thema. Unterdessen hat das Model auf TikTok über 7 Millionen Followerinnen und Follower und verdient ihren Lebensunterhalt mit Social Media.

Somit wurde auch ihr Leben fernab von der Kamera immer interessanter. Millane sprach im Mai 2024 erstmals im Unter Uns Gesagt-Podcast über ihre Beziehung mit ihrem Ex-Partner, der sie «emotional missbraucht» haben soll. Was Millane in dieser Zeit Kraft gab, war laut ihrer Aussagen bei ERF Jess ihr christlicher Glaube. An schlechten Tagen habe sie Zeit mit Gott verbracht und die Bibel gelesen.

«Wenn dein Mann sagt, ihr macht etwas, dann macht ihr das auch so»

In einer Folge des christlichen Podcasts «Realmodel» sprach sie Anfang Jahr über ihre Partnersuche als Christin. Ausschnitte aus dem Gespräch gehen jetzt auf TikTok viral und erzürnen ihre Fans. Dies vor allem wegen folgender Aussage:



«Wenn man sich einen Mann Gottes wünscht, dann muss man auch eine Frau Gottes sein. Du musst dich unterordnen und wenn dein Mann sagt, ihr sollt etwas machen, dann macht ihr das auch so.»

Einer der Host des Podcasts erklärt danach, dass das Wort «Unterordnen» keine Abwertung sein soll, sondern die Frau richtig positionieren soll. Trotzdem – oder gerade deswegen – kommt der Kommentar bei vielen Usern überhaupt nicht gut an. So gibt es auf TikTok Hunderte von Videos von Menschen, die die Aussagen von Millane scharf kritisieren: «Schäm dich als Frau so etwas zu sagen» oder «Frauen wie du sind der Grund, dass wir nicht gleichberechtigt sind.»

Doch nicht nur ihre Meinung zur Unterordnung sorgte in dem Podcast für Stirnrunzeln. So meinte Millane zudem:

«Heutzutage wollen Frauen Karriere und Kinder gleichzeitig. Das ist ja cool. Aber ich persönlich möchte, dass meine Kinder wissen, meine Mama war da.»

Darauf antworten Kritikerinnen und Kritiker: «Leicht zu sagen, wenn man bereits Karriere und Millionen gemacht hat» oder «Meine Mama hat auch gearbeitet, WEIL SIE MUSSTE und war trotzdem für uns da, wtf?»

♬ original sound - RealModelPodcastt @selbst__verliebt Wie kann man so realitätsfern sein. Es gibt so viele Frauen, die arbeiten MÜSSEN auch wenn das Kind die Priorität ist. Sie gehen arbeiten um den Kindern ein gutes Leben überhaupt zu ermöglichen. #millane

Kinder müssen «mit Jesus» leben

Weiter wird dann im Podcast besprochen, dass die Hosts ihren Kindern keine Wahl lassen würden, ob sie mit Jesus leben möchten, sondern dies einfach voraussetzen. Zudem bezeichnen sie nur Gott als «wahren Gott» und alle anderen Götter als «Götzen». Ein Götze ist oft die bildliche Darstellung einer Gottheit, die man nicht als den wahren Gott anerkennt.

#realmodelpodcast ♬ Originalton - alianasophie @alianasophie Ich hab mir die 1h10min Podcast mit Millane gestern reingezogen & nichts ist aus dem Zusammenhang gerissen :)) es ist alles so gemeint, wie es hier auf TikTok in Clips zusammengeschnitten ist 🫠🤗 toll #millane

Auf die Kritik hat Millane nicht richtig geantwortet. So hat sie ein Video gepostet, mit dem Wort «Tradwife» in Anführungsbuchstaben. Tradwife steht für traditionelle Hausfrau, ein Begriff, der in den letzten Jahren stark kritisiert wurde. Im Video sind dann Clips von Modeshows und Influencerevents zu sehen, die beweisen sollen, dass Millane eben keine «traditionelle» Hausfrau ist. Zudem hat sie ihre TikTok-Bio, in der «Just a Woman» stand, gelöscht.

@millane Clips can be twisted & Context can be left out but the ones who know me, know me. ♬ suara asli - GH Template

Hochzeit mit 23 Jahren

Die kritische Stimmen gegen die Influencerin lassen nicht nach. Grund dafür ist unter anderem auch, dass Millane im September Christian Al-Masoud geheiratet hat. Dieser sorgte schon früher mit umstrittenen religiösen Aussagen für Kritik. Dass Millane erst 23 Jahre alt ist und nun ihren Namen auf Millane Al-Masoud geändert hat, scheint dabei nicht zu helfen.