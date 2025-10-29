meist klar
Picdump

Picdump 163 – Hier könnte Ihr Meme stehen

Picdump 163 – hier könnte Ihr Meme stehen

29.10.2025, 04:59
Sergio Minnig
Sergio Minnig
Hitu mächuwer ganz schnäll. Los, Memes, jez!

Aber zuerst noch das Titelbild:

Das sollte es beinhalten:
Chuck Norris schaltet die Sonne aus

So soll das Werk heissen:
Sonnenfinsternis

Die Idee kam von:
Jojo2310ch

Und hier ist es:
Bild
Bild: shutterstock/watson
Du hast eine bessere Idee für das Titelbild? Lass es mich wissen!
Das erwartet dich heute:
Du kannst dir entweder zuerst das Best-of aus der Kommentarspalte der Vorwoche ansehen, oder direkt zu den besten Memes dieser Woche gehen.
Best-of Kommentarspalte:

Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
22.10.2025 06:55
😅 Ich sage nichts
Zu: Picdump 162 – die ultimative Portion Memes
Bild
Hans12
Leser-Kommentar von Hans12
22.10.2025 06:48
BbB
Zu: Picdump 162 – die ultimative Portion Memes
Picdump 162 – die ultimative Portion Memes\nBbB
Miss Geschick
Leser-Kommentar von Miss Geschick
22.10.2025 08:47
Kann man das einführen, bitte? 🙏
Zu: Picdump 162 – die ultimative Portion Memes
Bild
Obladidada
Leser-Kommentar von Obladidada
22.10.2025 09:10
Erstaunlich 🤭
Zu: Picdump 162 – die ultimative Portion Memes
Bild
Zürischnurre
Leser-Kommentar von Zürischnurre
22.10.2025 07:56
Mit einem lachenden und einem weinenden Auge..
Zu: Picdump 162 – die ultimative Portion Memes
Bild
Tsherish De Love aka Flachzange
Leser-Kommentar von Tsherish De Love aka Flachzange
22.10.2025 06:34
ich seh dafür keinen Teekessel.
Zu: Picdump 162 – die ultimative Portion Memes
Bild
NeunterMonat
Leser-Kommentar von NeunterMonat
22.10.2025 07:18
...
Zu: Picdump 162 – die ultimative Portion Memes
Bild
Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
22.10.2025 06:56
Sowas von... flach...
Zu: Picdump 162 – die ultimative Portion Memes
Bild
Tsherish De Love aka Flachzange
Leser-Kommentar von Tsherish De Love aka Flachzange
22.10.2025 06:33
Folgt mir für mehr Verhütungstipps
Zu: Picdump 162 – die ultimative Portion Memes
Bild
Glenn Quagmire
Leser-Kommentar von Glenn Quagmire
22.10.2025 06:51
🤣🤣🤣
Zu: Picdump 162 – die ultimative Portion Memes
Bild
Hans12
Leser-Kommentar von Hans12
22.10.2025 06:47
USA 🇺🇸
Zu: Picdump 162 – die ultimative Portion Memes
Bild
Die olle Olga
Leser-Kommentar von Die olle Olga
22.10.2025 05:50
Ich war noch nie eine gute Hausfrau.
Zu: Picdump 162 – die ultimative Portion Memes
Bild
Die olle Olga
Leser-Kommentar von Die olle Olga
22.10.2025 08:02
Noch einen Kaffee und den Picdump dazu, und mein Mittwochmorgen ist gerettet.
Zu: Picdump 162 – die ultimative Portion Memes
Bild
PxlP
Leser-Kommentar von PxlP
22.10.2025 07:27
Ich lass' den jetzt einfach mal hier - macht damit, was ihr wollt.
Zu: Picdump 162 – die ultimative Portion Memes
Bild
Donkey aka Graues Langohr
Leser-Kommentar von Donkey aka Graues Langohr
22.10.2025 12:03
🥳
Zu: Picdump 162 – die ultimative Portion Memes
Bild
Hans12
Leser-Kommentar von Hans12
22.10.2025 06:49
Wink mit dem Zaunpfahl
Zu: Picdump 162 – die ultimative Portion Memes
Picdump 162 – die ultimative Portion Memes\nWink mit dem Zaunpfahl
Die olle Olga
Leser-Kommentar von Die olle Olga
22.10.2025 08:34
😌
Zu: Picdump 162 – die ultimative Portion Memes
Bild
Hans12
Leser-Kommentar von Hans12
22.10.2025 06:49
Jfc
Zu: Picdump 162 – die ultimative Portion Memes
Bild
PxlP
Leser-Kommentar von PxlP
22.10.2025 08:10
Zu: Picdump 162 – die ultimative Portion Memes
Picdump 162 – die ultimative Portion Memes\n
Tsherish De Love aka Flachzange
Leser-Kommentar von Tsherish De Love aka Flachzange
22.10.2025 06:32
Wegen einer möglichen Blasenentzündung?
Zu: Picdump 162 – die ultimative Portion Memes
Bild
PxlP
Leser-Kommentar von PxlP
22.10.2025 07:28
Zu: Picdump 162 – die ultimative Portion Memes
Bild

Picdump

Endlich wieder Mittwoch!

Bild

Hör auf dein Herz!

Das Geld hätte man wohl besser investieren können.

Bild
Bild: instagram

Wie mein Kind für das 200-Dollar-Paket für Schulfotos lächelt.

Wir nennen sie bei uns die Unordnungs-Schublade.

Bild
Bild: instagram

Die eine Schublade, die jeder zu Hause hat.

Muss aus der Chef-Etage kommen.

Bild
Bild: INSTAGRAM

Jede Nacht dasselbe.

Bild
Bild: instagram

Mein Körper: *gibt mir Signale, den ganzen Tag zu schlafen*
Ich: *gehe ins Bett*
Mein Körper: Nun, jetzt mache ich es nicht.

Denk mal darüber nach.

Bild
Bild: instagram

Ich: *beschwere mich über die Wäsche*
Margaret aus dem Jahr 1820: Wirklich, Schlampe?

Ah, wow! 😍

Bild
Bild: instagram

Ich habe eine Überraschung für dich unter der Bettdecke.

¯\_(ツ)_/¯

Bild
bild. instagram

Ja, könnte man übersetzen, aber, na ja ....

Es ist immer, immer, unangenehm.

Bild
Bild: instagram

Wenn du den Laden verlässt, ohne etwas zu kaufen.
«Verhalte dich ganz natürlich, du hast nichts falsch gemacht.»

Achtung, es kommt schneller als ihr denkt.

Bild
Bild: instagram

Sowas rettet einem den Tag.

Bild
Bild: instagram

Wenn du einen schönen Hut hast und jemand erwähnt ihn und du fühlst dich gut.

Das ist wirklich selten eine gute Nachricht.

Bild
Bild: instagram

Ich, wenn die Vorgruppe zum fünften Mal sagt: «Wir haben noch ein paar Songs für euch»:

Die Versuchung ist einfach zu gross.

Bild
Bild: instagram

Ich: Ich muss wirklich anfangen, mich gesünder zu ernähren.
Freund: Willst du essen gehen?
Ich:

Ein bisschen Schmuddeldump.

Bild
Bild: instagram

Wir alle kennen diese eine Lüge.

Bild
Bild: instagram

Warum nicht weltweit das metrische System?

Bild
Bild: instagram

Ein Wortspiel.

Immerhin. 🤷🏻‍♂️

Bild
Bild: instagram

«Mit dieser Persönlichkeit wird dich nie jemand mögen.»
Meine Hunde, wenn sie mich sehen:

Meldet euch für mehr Lifehacks.

Bild
Bild: instagram

Montags bis freitags.

Bild
Bild: instagram

Ich, wenn jemand seine Meinung äussert und ich nicht in Stimmung bin.

Gib niemals auf!

Bild
Bild: instagram

Wo siehst du dich in fünf Jahren?
Hör mal, ich versuche nur, es bis Freitag zu schaffen.

Zum Glück gab es damals noch kein Social Media.

Bild
Bild: insagram

Ich fühle mich süss, vielleicht lasse ich ihn später im Atlantik erfrieren … ich weiss es nicht.

Haben wir nicht alle diese eine Person im Freundeskreis?

Bild
bild: instagram

Bye, bye, Trinkgeld! 😏

Bild
Bild: instagram

Wie man versucht, die Aufmerksamkeit des Barkeepers zu erregen, wenn man nicht heiss ist.

Im watson-Büro nennen wir das «labil sein».

Bild
Bild: instagram

Vor 09.30 Uhr sollte niemand reden.

Bild
Bild: instagram

Chef: Ist 8 Uhr okay für dich?
Ich: Ja, perfekt.
Auch ich:

Darf man etwas dramatisieren?

Bild
Bild: instagram

Hatten wir heute nicht schon eine Margaret?

Bild
bild: instagram

Ich hasse es, wenn ältere Menschen sagen: Du bist zu jung, um müde zu sein.
Okay, Margaret, du bist zu alt, um am Leben zu sein, aber hier sind wir nun.

Das ist fies, richtig fies …

Bild
bild: instagram

Die Betrüger werden immer raffinierter …

Süss, wie sie es probieren.

Bild
bild: instagram
Das war’s für diese Woche! Ihr dürft euch jetzt aber gerne noch in der Kommentarspalte austoben.

Und wir lesen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin eine gute Zeit! 🥳

Sergio
Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: watson/imgur

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung «PiDi»
Erstmals erwähnt wurde die Abkürzung im Sommer 2023 n. Chr. am Fusse des Prime Towers im Schatten der Hardbrücke. Das Wort «Picdump» stammt aus dem Englischen, weshalb die Abkürzung der Wortzusammensetzung «Pic» und «Dump» die Anfangsbuchstaben «P» und «D» sind. Im Englischen werden diese als «Pi» und «Di» ausgesprochen. Wodurch die offizielle Abkürzung von «Picdump» mit «PiDi» zu erklären ist.
Gemäss PiDi-Duden, Ausgabe 69, Abs. 42 §Q1.

Die PiDi-Memes Teil 1:

1 / 102
Die PiDi-Memes Teil 1
quelle: watson/twitter
Die PiDi-Memes Teil 2:

1 / 66
Die PiDi-Memes Teil 2
quelle: internet
