Picdump 163 – hier könnte Ihr Meme stehen

Sergio Minnig Folge mir

Mehr «Spass»

Hitu mächuwer ganz schnäll. Los, Memes, jez!

Aber zuerst noch das Titelbild:

Das sollte es beinhalten:

Chuck Norris schaltet die Sonne aus

So soll das Werk heissen:

Sonnenfinsternis



Die Idee kam von:

Jojo2310ch



Und hier ist es:

Bild: shutterstock/watson

Du hast eine bessere Idee für das Titelbild? Lass es mich wissen!

Deine Picdump-Teaserbild-Idee! Lass uns an deinen Gedanken teilhaben! Deine Idee: Name deines Werkes: Dein Username: Abschicken

Das erwartet dich heute:

Du kannst dir entweder zuerst das Best-of aus der Kommentarspalte der Vorwoche ansehen, oder direkt zu den besten Memes dieser Woche gehen.



was willst du dir ansehen? Best-of Kommentarspalte: Picdump

Best-of Kommentarspalte:

Picdump

Endlich wieder Mittwoch!

Hör auf dein Herz!

Das Geld hätte man wohl besser investieren können.

Wie mein Kind für das 200-Dollar-Paket für Schulfotos lächelt.

Wir nennen sie bei uns die Unordnungs-Schublade.

Die eine Schublade, die jeder zu Hause hat.

Muss aus der Chef-Etage kommen.

Jede Nacht dasselbe.

Mein Körper: *gibt mir Signale, den ganzen Tag zu schlafen*

Ich: *gehe ins Bett*

Mein Körper: Nun, jetzt mache ich es nicht.

Denk mal darüber nach.

Ich: *beschwere mich über die Wäsche*

Margaret aus dem Jahr 1820: Wirklich, Schlampe?

Ah, wow! 😍

Ich habe eine Überraschung für dich unter der Bettdecke.

¯\_(ツ)_/¯



Ja, könnte man übersetzen, aber, na ja ....

Es ist immer, immer, unangenehm.

Wenn du den Laden verlässt, ohne etwas zu kaufen.

«Verhalte dich ganz natürlich, du hast nichts falsch gemacht.»



Achtung, es kommt schneller als ihr denkt.

Sowas rettet einem den Tag.

Wenn du einen schönen Hut hast und jemand erwähnt ihn und du fühlst dich gut.

Das ist wirklich selten eine gute Nachricht.

Ich, wenn die Vorgruppe zum fünften Mal sagt: «Wir haben noch ein paar Songs für euch»:

Die Versuchung ist einfach zu gross.

Ich: Ich muss wirklich anfangen, mich gesünder zu ernähren.

Freund: Willst du essen gehen?

Ich:

Ein bisschen Schmuddeldump.

Wir alle kennen diese eine Lüge.

Warum nicht weltweit das metrische System?

Ein Wortspiel.

Immerhin. 🤷🏻‍♂️

«Mit dieser Persönlichkeit wird dich nie jemand mögen.»

Meine Hunde, wenn sie mich sehen:

Meldet euch für mehr Lifehacks.

Montags bis freitags.

Ich, wenn jemand seine Meinung äussert und ich nicht in Stimmung bin.

Gib niemals auf!

Wo siehst du dich in fünf Jahren?

Hör mal, ich versuche nur, es bis Freitag zu schaffen.

Zum Glück gab es damals noch kein Social Media.

Ich fühle mich süss, vielleicht lasse ich ihn später im Atlantik erfrieren … ich weiss es nicht.

Haben wir nicht alle diese eine Person im Freundeskreis?

Bye, bye, Trinkgeld! 😏

Wie man versucht, die Aufmerksamkeit des Barkeepers zu erregen, wenn man nicht heiss ist.

Im watson-Büro nennen wir das «labil sein».

Vor 09.30 Uhr sollte niemand reden.

Chef: Ist 8 Uhr okay für dich?

Ich: Ja, perfekt.

Auch ich:

Darf man etwas dramatisieren?

Hatten wir heute nicht schon eine Margaret?

Ich hasse es, wenn ältere Menschen sagen: Du bist zu jung, um müde zu sein.

Okay, Margaret, du bist zu alt, um am Leben zu sein, aber hier sind wir nun.

Das ist fies, richtig fies …

Die Betrüger werden immer raffinierter …

Süss, wie sie es probieren.

Das war’s für diese Woche! Ihr dürft euch jetzt aber gerne noch in der Kommentarspalte austoben.



Und wir lesen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin eine gute Zeit! 🥳



Sergio

Bild: watson/imgur

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung «PiDi» Erstmals erwähnt wurde die Abkürzung im Sommer 2023 n. Chr. am Fusse des Prime Towers im Schatten der Hardbrücke. Das Wort «Picdump» stammt aus dem Englischen, weshalb die Abkürzung der Wortzusammensetzung «Pic» und «Dump» die Anfangsbuchstaben «P» und «D» sind. Im Englischen werden diese als «Pi» und «Di» ausgesprochen. Wodurch die offizielle Abkürzung von «Picdump» mit «PiDi» zu erklären ist. Gemäss PiDi-Duden, Ausgabe 69, Abs. 42 §Q1.

Die PiDi-Memes Teil 1:

1 / 102 Die PiDi-Memes Teil 1 quelle: watson/twitter

Die PiDi-Memes Teil 2:

1 / 66 Die PiDi-Memes Teil 2 quelle: internet

Eine Reise in die Vergangenheit? Dann reise in frühere PiDi-Ausgaben!