Lizard Island liegt etwa 250 km nördlich von Cairns in Australien. bild: getty images

Kreuzfahrtschiff lässt Frau auf australischer Insel zurück – nun ist sie tot

Australische Behörden ermitteln, nachdem eine 80-jährige Frau tot aufgefunden wurde. Sie war von einem Kreuzfahrtschiff auf einer Insel am Great Barrier Reef zurückgelassen worden, berichtet die BBC.



Schiff verliess Insel ohne Frau

Die Frau war am Samstag zusammen mit anderen Passagieren des Kreuzfahrtschiffs «Coral Adventurer» auf Lizard Island, etwa 250 km nördlich von Cairns, wandern. Dabei soll sie sich von der Gruppe getrennt haben, um eine Pause zu machen.

Das Schiff verliess die Insel zum Sonnenuntergang, kehrte aber einige Stunden später zurück, als die Crew bemerkte, dass die Frau fehlte. Am Sonntagmorgen wurde ihr Körper im Rahmen einer gross angelegten Suche gefunden.



Die Australian Maritime Safety Authority (AMSA) teilte mit, dass sie den Vorfall untersucht und die Schiffsbesatzung später diese Woche in Darwin treffen wird. Ein AMSA-Sprecher erklärte, dass die Behörde erstmals am Samstagabend gegen 21:00 Uhr Ortszeit (Freitag, 05:00 GMT) vom Kapitän über die vermisste Frau informiert wurde.

Die AMSA arbeitet für die Untersuchung mit anderen zuständigen Stellen zusammen und betont, dass die Sicherheit von Passagieren und Besatzung auf kommerziellen Schiffen höchste Priorität hat.

Mark Fifield, Geschäftsführer von Coral Expeditions, erklärte, das Personal habe die Familie der Frau kontaktiert und biete ihr in dieser «tragischen Situation» Unterstützung an.