Die Schweizer Nati lässt sich für den Halbfinaleinzug feiern. Bild: keystone

Die Schweiz schlägt «Angstgegner» Schweden und steht an der Heim-WM im Halbfinal

Die Schweiz steht bei der Eishockey-WM in Zürich erneut im Halbfinal und trifft dort am Samstag auf Norwegen. Nach der perfekten Vorrunde bodigt das Team um Captain Roman Josi auch den Angstgegner Schweden 3:1.

marcel hauck / keystone-sda

Mehr «Sport»

Was gibt es besseres, um die bösen Dämonen auszutreiben, als einen 20-fachen Grand-Slam-Champion. Roger Federer verkündet am Donnerstagabend in der Garderobe des Eistempels von Zürich-Altstetten die «Starting Six» und läutet anschliessend die traditionelle Glocke zum Start des Spiels gegen Schweden.

Schweden geht früh in Führung … Video: SRF

Da kann selbst gegen den Angstgegner Schweden nichts mehr schief gehen. Genau genommen geht zwar im Startdrittel einiges schief, doch dieses gefestigte Schweizer Team kann auch auf Rückschläge wie das 0:1 in der 9. Minute reagieren. Im Mitteldrittel ist es ein Doppelschlag von Denis Malgin (33.) und Calvin Thürkauf (37.) vom 1:1 zum 3:1, der die Mannschaft von Chefcoach Jan Cadieux auf Kurs bringt.

… und dann muss auch noch Kukan unter die Dusche. Video: SRF

Die WM-Halbfinals: Samstag, 30. Mai, 15.20 Uhr: Schweiz – Norwegen

Samstag, 30. Mai, 20 Uhr: Kanada – Finnland



Fehlstart eindrücklich korrigiert

Sie korrigieren damit den Fehlstart endgültig. Das 0:1 durch Linus Karlsson von den Vancouver Canucks, der Goalie Leonardo Genoni mit der ersten gefährlichen Aktion zwischen den Schonern erwischt, ist der erste Rückstand der Schweizer an dieser Heim-WM überhaupt. Und es hätte noch schlimmer kommen können. Dean Kukan leistet sich einen Crosscheck, das Spiel ist für den ZSC-Verteidiger bereits nach weniger als sieben Minuten beendet. In der folgenden Fünfminuten-Strafe fällt das vermeintliche 0:2, es wird wegen einer klaren Kickbewegung jedoch wieder gestrichen. Überhaupt agieren die Schweizer in Unterzahl sehr überzeugend. In der 14. Minute ist der Schaden nach einem Handgelenk-Schuss von der blauen Linie und dem 1:1 des einmal mehr überragenden Roman Josi wieder korrigiert.

Captain Josi sorgt für den Ausgleich. Video: SRF

Insgesamt sind Josi und Co. den jungen Schweden mit gleich vier aktuellen U20-Weltmeistern auf dem Eis klar überlegen. Erst im Mitteldrittel zeigt sich die starke Leistung aber auch auf der Resultattafel. Malgin entwischt mit einem seiner bekannten Rushes und schliesst eiskalt ab, danach wird Thürkauf im ersten Powerplay von Nico Hischier mustergültig bedient. Etwas Glück haben die Schweizer, als Timo Meier für einen weiteren Crosscheck mit einer kleinen Strafe glimpflich davonkommt.

Und Malgin bringt die Nati erstmals in Führung. Video: SRF

Nun gegen das Überraschungsteam Norwegen

Im Schlussdrittel schaukeln die Schweizer den Sieg abgeklärt und stilsicher über die Zeit, im Tor ist Genoni der gewohnt sichere Rückhalt. Damit ist man im Halbfinal am Samstag gegen Norwegen klarer Favorit. Die Skandinavier, nur die Nummer 12 der Weltrangliste, stehen erstmals in ihrer Geschichte in einem WM-Halbfinal.

Thürkauf erhöht nach herrlicher Vorarbeit von Hischier auf 3:1. Video: SRF

Die Norweger überraschten bereits in der Vorrunde in Freiburg mit Siegen gegen Schweden und Tschechien und einem Punkt gegen Kanada. Im Viertelfinal besiegten sie Lettland 2:0. Der andere Halbfinal zwischen dem Rekord-Weltmeister Kanada und Finnland dürfte aber ausgeglichener sein.

Denis Malgin ist der Matchwinner im Viertelfinal gegen Schweden. Bild: keystone

Schweiz - Schweden 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)

Zürich. - 10'000 Zuschauer (ausverkauft). - SR Brander/Kaukokari (FIN), Birkhoff/Gibbs (CAN).

Tore: 7. Karlsson (Heineman, Ekman-Larsson) 0:1. 14. Josi (Malgin) 1:1. 33. Malgin (Josi, Moser) 2:1. 37. Thürkauf (Hischier, Josi/Ausschluss Persson) 3:1.

Strafen: 5mal 2 plus 5 Minuten (Kukan) plus Spieldauer (Kukan) gegen die Schweiz, 3mal 2 Minuten gegen Schweden.

Schweiz: Genoni; Egli, Josi; Kukan, Marti; Moser, Berni; Jung; Riat, Jäger, Knak; Meier, Hischier, Biasca; Thürkauf, Malgin, Andrighetto; Bertschy, Baechler, Niederreiter; Rochette.

Schweden: Hellberg; Ekman-Larsson, Johansson; Ekholm, Brännström; Persson, Larsson; Hägg; Karlsson, De la Rose, Heineman; Raymond, Björck, Stenberg; Holmström, Sundqvist, Frondell; Silfverberg, Asplund, Grundström; Berglund

Bemerkungen: Schweiz ohne Suter (angeschlagen), Frick, Aeschlimann (beide überzählig) und Berra (Ersatzgoalie). - 12. Tor von Sundqvist aberkannt (Kickbewegung). - Schweden von 56:33 bis 56:36 und ab 57:09 ohne Goalie. - Timeout Schweden (58:01).

Schüsse: Schweiz 32 (13-12-7); Schweden 22 (7-3-12).

Powerplay-Ausbeute: Schweiz 1/1; Schweden 0/3. (abu/sda)

Die Aufstellung:

Das Wichtigste in Kürze: