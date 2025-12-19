Diekehrenzurück. Die Grossveranstaltung mit denfindet vom 5. bis 9. April statt, teilen die Organisatoren mit.Man habe sich nach der erfolgreichen Austragung in diesem Jahr und dem positiven Echo für eine neuerliche Bewerbung entschieden. «Es erfüllt uns mit grossem Stolz, dieses wichtige Sportereignis nach so kurzer Zeit erneut am wunderschönen Rheinknie ausrichten zu dürfen. Wir danken dem Weltverband und unserem Nationalverband für das uns entgegengebrachte Vertrauen», wird Thomas Straumann, der OK-Präsident der CHI Classics Basel, zitiert.Basel, das erst vor sechs Jahren erstmals ein Weltcup-Turnier durchgeführt hat, organisierte den Final der Hallensaison in der St. Jakobshalle im vergangenen April. Das Preisgeld betrug 1,595 Millionen Franken. (riz/sda)