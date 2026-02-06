bedeckt
DE | FR
burger
Sport
NHL

NHL: Hischier verliert wegen Krankheit 4 kg – und trifft vor Olympia

NHL, Eishockey Herren, USA Seattle Kraken at New Jersey Devils Jan 14, 2026 Newark, New Jersey, USA New Jersey Devils center Nico Hischier 13 celebrates his goal against the Seattle Kraken during the ...
Trotz Krankheit erzielte Nico Hischier (m.) ein Tor.Bild: www.imago-images.de

Kranker Hischier nimmt «über 4 kg» ab und trifft trotzdem – Moser vor Olympia vermöbelt

06.02.2026, 07:0606.02.2026, 07:21

New Jersey – NY Islanders 1:3

Nico Hischier (NJ), 1 Tor, 4 Schüsse, 1 Block, 1 Check
Timo Meier (NJ), 2 Schüsse, 1 Check, 18:46 TOI
Jonas Siegenthaler (NJ), 18:09 TOI​

Die New Jersey Devils mit Jonas Siegenthaler, Timo Meier und Nico Hischier verlieren in der NHL am letzten Spieltag vor der Olympia-Pause 1:3 gegen die New York Islanders. Zwei Tore der Islanders in den letzten vier Minuten des Spiels entschieden die Partie.

Das einzige Tor für die Devils erzielte Hischier im zweiten Drittel, zudem wurde er hinter Bo Horvat zum zweitbesten Spieler der Partie ausgezeichnet. Und das, obwohl er am Mittwoch nicht mit dem Team trainiert hatte. «Er erholt sich noch von einer Krankheit, wegen der er über vier Kilogramm abgenommen hat», erklärte Trainer Sheldon Keefe nach dem Abschlusstraining gegenüber Medien vor Ort. Sein Einsatz für die Devils am Spieltag sei jedoch nie fraglich gewesen.

«Wir haben vieles gut gemacht, verlieren am Ende aber trotzdem erneut. Wir hätten einfach versuchen sollen, in die Verlängerung zu kommen», wurde Hischier nach der Niederlage auf der NHL-Website zitiert. Insgesamt verbuchten die Devils zehn Torschüsse mehr als die Islanders.

Die Highlights des Spiels.Video: YouTube/NHL
Eismeister Zaugg
Würden Kanadas Frauen von heute die Boston Bruins von 1972 bodigen?

Tampa Bay – Florida 6:1

Janis Moser (TB), 1 Block, 1 Check, 14:55 TOI

Einen erfolgreicheren Abend erlebte Janis Moser. Mit den Tampa Bay Lightning gewann er 6:1 gegen die Florida Panthers – und das, obwohl die Panthers sechs Schüsse mehr auf das gegnerische Tor verzeichneten. Für Moser persönlich war es trotzdem kein besonders schöner Abend. Einerseits war er bei keinem der Treffer beteiligt, zudem wurde der 25-jährige Verteidiger von Floridas Gustav Forsling vermöbelt.

Die Highlights der Partie.Video: YouTube/NHL

Washington – Nashville 4:2

Roman Josi (NSH), 3 Schüsse, 28:18 TOI

Auch Roman Josi konnte sich keine Skorerpunkte gutschreiben. Seine Nashville Predators unterlagen den Washington Capitals mit 2:4. «Wir haben viel kreiert», so Josi nach der Partie – für den sechsten Punktegewinn in Folge reichte es dem Team jedoch nicht.

Die Highlights des Spiels.Video: YouTube/NHL

Vegas – Los Angeles 4:1

Kevin Fiala (LA), 2 Schüsse, 1 Block, 18:58 TOI

Eine Niederlage vor der Olympia-Pause musste auch Kevin Fiala mit den Los Angeles Kings einstecken. Die Kalifornier unterlagen in Las Vegas 1:4. Bei den Golden Knights kam Goalie Akira Schmid nicht zum Einsatz. (nih/sda)

Die Highlights des Spiels.Video: YouTube/NHL
Der komplette Spielplan des Olympia-Eishockey-Turniers in Mailand 2026
Mehr Eishockey:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
So viel verdienen die Schweizer Eishockeystars in der NHL
1 / 13
So viel verdienen die Schweizer Eishockeystars in der NHL

Roman Josi (Nashville Predators): Verteidiger, Vertrag bis 2028, Jahressalär (inkl. Boni): 9,059 Millionen Dollar.
quelle: imago/usa today network / imago images
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Tacos, Pizza oder ein Omelett – das machen Floridianer mit Leguanen in der Kältestarre
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Odermatt wünscht Vonn eine Medaille – Paris warnt die verletzte Speed-Queen
Kann man mit einem erst vor einer Woche erlittenen Kreuzbandriss im Knie eine Olympia-Abfahrt gewinnen? Überhaupt ins Ziel kommen? Wenn es einer gelingen kann, dann Lindsey Vonn.
Selbst in Bormio, wo die Männer ab Samstag ihre Olympiarennen austragen, blickt man gebannt nach Cortina d'Ampezzo. Dort, auf der anderen Seite des Stilfserjochs und des Südtirols spielt sich aktuell ein Drama ab, das weit über die Skiwelt hinaus bewegt.
Zur Story