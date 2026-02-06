Trotz Krankheit erzielte Nico Hischier (m.) ein Tor. Bild: www.imago-images.de

Kranker Hischier nimmt «über 4 kg» ab und trifft trotzdem – Moser vor Olympia vermöbelt

Mehr «Sport»

New Jersey – NY Islanders 1:3

Nico Hischier (NJ), 1 Tor, 4 Schüsse, 1 Block, 1 Check

Timo Meier (NJ), 2 Schüsse, 1 Check, 18:46 TOI

Jonas Siegenthaler (NJ), 18:09 TOI​

Die New Jersey Devils mit Jonas Siegenthaler, Timo Meier und Nico Hischier verlieren in der NHL am letzten Spieltag vor der Olympia-Pause 1:3 gegen die New York Islanders. Zwei Tore der Islanders in den letzten vier Minuten des Spiels entschieden die Partie.

Das einzige Tor für die Devils erzielte Hischier im zweiten Drittel, zudem wurde er hinter Bo Horvat zum zweitbesten Spieler der Partie ausgezeichnet. Und das, obwohl er am Mittwoch nicht mit dem Team trainiert hatte. «Er erholt sich noch von einer Krankheit, wegen der er über vier Kilogramm abgenommen hat», erklärte Trainer Sheldon Keefe nach dem Abschlusstraining gegenüber Medien vor Ort. Sein Einsatz für die Devils am Spieltag sei jedoch nie fraglich gewesen.

«Wir haben vieles gut gemacht, verlieren am Ende aber trotzdem erneut. Wir hätten einfach versuchen sollen, in die Verlängerung zu kommen», wurde Hischier nach der Niederlage auf der NHL-Website zitiert. Insgesamt verbuchten die Devils zehn Torschüsse mehr als die Islanders.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Hockey haut dich um!



Das ist der Link zum aktuellen Programm. Auch in dieser Saison können die Eishockeyfans ausgewählte NHL-Spiele mit Schweizer Beteiligung im Free-TV auf TV24 live mitverfolgen.

Tampa Bay – Florida 6:1

Janis Moser (TB), 1 Block, 1 Check, 14:55 TOI

Einen erfolgreicheren Abend erlebte Janis Moser. Mit den Tampa Bay Lightning gewann er 6:1 gegen die Florida Panthers – und das, obwohl die Panthers sechs Schüsse mehr auf das gegnerische Tor verzeichneten. Für Moser persönlich war es trotzdem kein besonders schöner Abend. Einerseits war er bei keinem der Treffer beteiligt, zudem wurde der 25-jährige Verteidiger von Floridas Gustav Forsling vermöbelt.

Die Highlights der Partie. Video: YouTube/NHL

Washington – Nashville 4:2

Roman Josi (NSH), 3 Schüsse, 28:18 TOI

Auch Roman Josi konnte sich keine Skorerpunkte gutschreiben. Seine Nashville Predators unterlagen den Washington Capitals mit 2:4. «Wir haben viel kreiert», so Josi nach der Partie – für den sechsten Punktegewinn in Folge reichte es dem Team jedoch nicht.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Vegas – Los Angeles 4:1

Kevin Fiala (LA), 2 Schüsse, 1 Block, 18:58 TOI

Eine Niederlage vor der Olympia-Pause musste auch Kevin Fiala mit den Los Angeles Kings einstecken. Die Kalifornier unterlagen in Las Vegas 1:4. Bei den Golden Knights kam Goalie Akira Schmid nicht zum Einsatz. (nih/sda)