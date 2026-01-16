Die Bündnerin Lea Meier aus Schiers läuft im Biathlon-Sprint in Ruhpolding als beste Schweizerin auf Platz 18 – ihre beste Klassierung in einem Weltcuprennen im Sprint. Lea Meier schaffte es mit einer perfekten Schiessleistung unter die Top 20.
Amy Baserga legte in der Loipe ein starkes Rennen hin, vergab aber mit zwei Fehlern im Liegendschiessen eine weitere Top-Klassierung und wurde 21. Lena Häcki-Gross beendete den Sprint mit einem Schiessfehler auf Platz 35. Sie muss im Verfolgungsrennen vom Sonntag zehn Plätze gutmachen und unter die Top 25 laufen, um ihre Olympia-Selektion abzusichern.
Das Sprintrennen in Ruhpolding gewann die Schwedin Hanna Öberg, die sich zum zweiten Mal in dieser Saison (nach dem Sprintrennen von Annecy) durchsetzte. (nih/sda)
