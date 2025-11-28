Dasverliert zum Auftakt derwie erwartet gegen, verpasst beim 86:90 aber nur knapp einen Exploit.Die Schweizer führten in Belgrad mit bis zu 23 Punkten (57:34 zur Halbzeit) und hatten 9:14 Minuten vor dem Ende des Spiels noch immer einen Vorsprung von elf Punkten (72:61). Alexander Schumacher, mit 19 Punkten bester Schweizer Werfer, und seine Teamkollegen brachen aber ein, kassierten innerhalb von viereinhalb Minuten einen 0:18-Lauf und lagen 4:54 Minuten vor Schluss mit 72:79 zurück. Sie liessen jedoch nicht locker und übernahmen 1:50 Minuten vor dem «Buzzer» nach einem Dreier von Paul Gravet ein letztes Mal die Führung.Doch die Serben um Dusan Ristic (24 Punkte) erzielten sieben Punkte in Folge und wendeten so die Demütigung einer Heimniederlage gegen die «kleine» Schweiz ab. (abu/sda)