USA wollen einige besetzte Gebiete der Ukraine als russisch anerkennen

Bericht: Trump will einige besetzte Gebiete der Ukraine als russisch anerkennen

28.11.2025, 14:1228.11.2025, 14:36

US-Präsident Donald Trump will diverse von Russland besetzte Gebiete in der Ukraine als russisch anerkennen. Dies berichtet der britische Telegraph unter Berufung auf einen hochrangigen Insider. Die Rede ist etwa von der Krim sowie von Teilen der Regionen Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja.

Die Regierung soll planen, den Sondergesandten Steve Witkoff und Trumps Schwiegersohn Jared Kushner kommende Woche nach Moskau zu schicken. Offenbar erhofft sich Trump dadurch, dem Kriegsende näher zu kommen – obwohl ihm bewusst sein dürfte, dass die Ukraine und Europa dies wohl nicht begrüssen. «Es wird immer klarer, dass die Amerikaner sich nicht dafür interessieren, was die Europäer wollen», wird der Insider zitiert.

Die Pläne der USA besetzte Gebiete als russisch anzuerkennen ist nicht ganz neu. Schon im letzte Woche aufgetauchten 28-Punkte-Plan war von einer De-facto-Anerkennung der Krim und einem Teil von Donezk und Luhansk die Rede gewesen. Wladimir Putin hatte am Donnerstag gesagt, eine offizielle Anerkennung der Krim sowie Donezk und Luhansk als Teile Russlands sei eine wichtige Basis für Gespräche über einen allfälligen Frieden.

Mehr folgt in Kürze ...

