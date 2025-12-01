In der Nacht auf Montag Schweizer Zeit stand in der NHL nur ein Schweizer auf dem Eis. Lian Bichsel gewann mit den Dallas Stars souverän mit 6:1 gegen die Ottawa Senators. Allerdings verletzte sich der Schweizer Verteidiger im Mitteldrittel. Nach einem Check von Fabian Zetterlund kollidierte der 21-Jährige unglücklich mit der Bande und schien sich dabei eine Beinverletzung zuzuziehen. Er kehrte nicht mehr ins Spiel zurück. Gemäss Dallas-Trainer Glen Glulutzan soll Bichsel heute Montag genauer untersucht werden.
Während das erste Drittel torlos endete, setzten sich die Stars bereits im Mitteldrittel mit 3:1 ab. Spätestens als der Kanadier Wyatt Johnston fünf Minuten vor Schluss seinen dritten Treffer des Abends erzielte, und auf den 6:1-Endstand stellte, war die Partie entschieden. (abu/sda)
Lian Bichsel needed assistance getting off the ice after this play in front of the benches 🤕 pic.twitter.com/gkXJi35uIF— Gino Hard (@GinoHard_) December 1, 2025