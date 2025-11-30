bedeckt
Abstimmungsresultate vom November 2025: Die Ergebnisse vom Sonntag

Was du zur Abstimmung in der Schweiz im November 2025 wissen willst: Informationen, Umfragen und ab Sonntag auch die Resultate live.
Zwei Vorlagen stehen am Sonntag auf dem Programm: die Service-Citoyen-Initiative und eine Juso-Initiative zur Erbschaftssteuer.Bild: keystone/watson

Die Abstimmungsresultate live: So steht es um Service Citoyen und die Juso-Initiative

Der letzte Abstimmungssonntag des Jahres steht an. Worüber wir heute abstimmen und was die Umfragen sagen, erfährst du hier. Die Resultate gibt es im Laufe des Tags hier live.
30.11.2025, 11:4230.11.2025, 11:42
Jelle Schutter
Jelle Schutter
Leo Helfenberger
Leo Helfenberger

Die Übersicht

Die Schweiz stimmt ab

LIVE

Ausgezählt: /26 | Stand: 12:20 Uhr

Zu den kantonalen Resultaten

Die Resultate aller kantonalen Vorlagen und Wahlen

Liveticker
Die Urnen sind zu ++ Erste Trends sind da ++ Für die Juso zeichnet sich eine Schlappe ab

Service-Citoyen-Initiative

Die Resultate

Die Resultate findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live.

Service-citoyen-Initiative

Ausgezählt: 0/26 | Stand: Trend

Trend: Unklar

0 Stände

0 Stände

  • Kantone
  • Gemeinden

Darum geht es

Mit der Service-Citoyen-Initiative soll in der Schweiz ein Bürgerdienst für alle geschaffen werden. Das würde bedeuten, dass nicht nur Männer, sondern auch Frauen Dienst in der Armee oder im Zivilbereich leisten müssten. Mehr dazu erfährst du hier:

Video: watson/Reto Heimann, Michael Shepherd

Das sagen die Umfragen

Bereits in den Umfragen hatte die Initiative einen schweren Stand. So kam sie zwar in der ersten von Tamedia auf knapp über 50 Prozent Zustimmung, fiel danach aber deutlich ab. Laut Daten von YouGov verfing bei den Gegnern besonders das Argument, dass ein solcher Bürgerdienst einen zu grossen Eingriff in die Lebensplanung darstellen würde. Mehr zu den Umfragen erfährst du hier:

Umfrage
Neue Umfragen: Jetzt drohen beiden Initiativen Abschiffer an der Urne

Initiative für eine Zukunft (Erbschaftssteuer)

Die Resultate

Die Resultate findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live.

Initiative für eine Zukunft

Ausgezählt: 0/26 | Stand: Trend

Trend: Unklar

0 Stände

0 Stände

  • Kantone
  • Gemeinden

Darum geht es

Mit dieser Initiative will die Juso Erbschaften von über 50 Millionen Franken zu 50 Prozent besteuern. Den daraus resultierenden Gewinn sollen Bund und Kantone in Klimaschutzprojekte investieren. Mehr dazu hier:

Video: watson/Kilian Marti, Michael Shepherd

Das sagen die Umfragen

Auch diese Initiative hat bereits vor dem Abstimmungssonntag einen schweren Stand. Bei den Gegnern verfing besonders das Argument, dass es sich dabei um eine Neidsteuer handle und besonders KMUs unter dieser Regelung zu leiden hätten.

Mehr zu den Abstimmungen im November 2025:

SVP-Mann verschweigt wichtiges Detail – Video mit Ex-Polizist sorgt für Wirbel
80 Kommentare
avatar
stronghelga
29.11.2025 20:33registriert März 2021
Es irritiert mich immer wieder, wie sehr vor Abstimmungen so getan wird, als ginge es darum, auf welcher Seite man später stehen „möchte“. Schlagzeilen wie „Was du vor dem Abstimmungssonntag wissen willst“ wirken, als wäre Politik ein Strategiespiel, bei dem man sich an der vermuteten Mehrheit orientiert, um hinterher nicht „falsch“ zu liegen. Für mich hat das mit Demokratie wenig zu tun. Ich habe nicht abgestimmt, um Teil einer Mehrheit zu sein oder mich an Prognosen anzulehnen, sondern weil ich überzeugt bin, dass meine Stimme dann Wert hat, wenn sie Ausdruck meines eigenen Nachdenkens ist.
939
Melden
Zum Kommentar
avatar
Tomi2
29.11.2025 20:53registriert März 2025
Das Stimmvolk ist die einzige vernünftige Seite im politischen Betrieb. Die Parteien bekämpfen sich, anstatt das Beste für uns alle heraus zu holen. Schon nur deshalb ist die direkte Demokratie das beste Modell weltweit und doch ein Auslaufmodell, aufgrund des Desinteresses der 20 bis 50 jährigen. (Stimmberechtigt vs. Stimmbeteiligung).
4415
Melden
Zum Kommentar
avatar
Rethinking
29.11.2025 20:27registriert Oktober 2018
Dem Staat Geld «schenken» – so denkt die «Tagi»-Chefredaktorin also: Für sie ist eine Steuer ein Geschenk. Und nicht etwa eine Geldleistung, die wir alle entsprechend unserer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit entrichten, wie es in Artikel 127 der Bundesverfassung festgeschrieben ist…

https://www.infosperber.ch/medien/merci-liebe-reiche-merci-dass-ihr-bleibt-und-uns-beschenkt/
4626
Melden
Zum Kommentar
80
Xherdan Shaqiri ist die grosse Figur beim FC Basel, eckt jedoch auch an mit seiner Attitüde auf dem Platz. Im Interview verteidigt sich der 34-Jährige, erklärt, was er nächsten Sommer bei der WM in den USA macht und wie er an ein Karriereende denkt.
Xherdan Shaqiri, blutet Ihnen ein bisschen das Herz, wenn Sie an nächsten Sommer denken?
Xherdan Shaqiri: Wegen der Weltmeisterschaft?
Zur Story