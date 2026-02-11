Marseille und sein Trainer Roberto De Zerbi haben ihre Zusammenarbeit beendet, wie der Ligue-1-Klub mitteilte. Die Ankündigung erfolgte zwei Tage nach der klaren Niederlage gegen Paris Saint-Germain (0:5).
Der 46-jährige Italiener war im Juni 2024 für drei Saisons zum Trainer von Marseille ernannt worden und schloss die Meisterschaft im Sommer 2025 auf Platz 2 ab. Ende Januar allerdings schied der Klub mit einer 0:3-Niederlage in Brügge aus der Champions League aus. Marseille liegt derzeit auf Platz 4 der Ligue 1, 12 Punkte hinter PSG. (riz/sda/afp)
