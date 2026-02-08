wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Sport
Wintersport

Lindsey Vonns Olympia-Traum endet mit einem heftigen Sturz

Vonn Helikopter Cortina
Die Abfahrt endet für Vonn im Helikopter.Bild: srf

Lindsey Vonns Olympia-Traum endet mit einem heftigen Sturz

Für Gold in Cortina kehrte Lindsey Vonn zurück. Trotz eines eben erst erlittenen Kreuzbandrisses trat die 41-Jährige an – und erlebte ein Fiasko.
08.02.2026, 12:2408.02.2026, 12:34
Ralf Meile
Ralf Meile

Die Startnummer 13 bringt Lindsey Vonn in Cortina kein Glück. Als sie Punkt 12.00 Uhr – High Noon – ins Rennen geht, ist sie voller Hoffnung.

Dreizehn Sekunden später prallt Vonn heftig auf die pickelhafte Piste. Sie hängt bei einer Kuppe mit dem rechten Arm an einem Tor ein, bekommt Rücklage, die Skispitzen gehen nach oben und sie verliert die Kontrolle.

Der heftige Sturz von Lindsey Vonn.Video: extern/x/@Eurosport_NL

Die 41-Jährige überschlägt sich, doch beide Skis bleiben an den Füssen. Vonn bleibt liegen. Mit einem Mal wird es im Ziel der Tofana mucksmäuschenstill – während weiter oben die lauten Schmerzensschreie der gestürzten Speed-Queen zu vernehmen sind.

Rasch sind Helfer bei Vonn, die sie versorgen. Die Amerikanerin muss mit dem Rettungshelikopter ins Spital geflogen werden.

Kreuzbandriss vor einer Woche

Das Comeback von Lindsey Vonn war eine der grössten Geschichten dieser Olympischen Spiele. Die Abfahrts-Olympiasiegerin von 2010 und vierfache Gesamtweltcupsiegerin war 2019 zurückgetreten. Nach einer Pause von fünfeinhalb Jahren kehrte sie zurück mit dem grossen Ziel, in Cortina d'Ampezzo noch einmal Olympiasiegerin zu werden.

United States&#039; Lindsey Vonn&#039;s crash is seen on a giant screen at the finish area of an alpine ski women&#039;s downhill race, at the 2026 Winter Olympics, in Cortina d&#039;Ampezzo, Italy, S ...
Im Ziel sehen die Zuschauer Vonns Sturz.Bild: keystone

Das Comeback verlief äusserst erfolgreich. In diesem Winter gewann Vonn zwei Weltcup-Abfahrten, stand in den drei anderen Rennen auf dem Podest und reiste als überlegene Führende der Disziplinenwertung an die Olympischen Spiele. Die Hoffnungen erlebten jedoch vor einer Woche einen argen Dämpfer: Bei einem Sturz im Super-G von Crans-Montana zog sich Vonn einen Kreuzbandriss zu. Trotzdem trat sie bei Olympia an, im Abschlusstraining fuhr sie bereits wieder auf Rang 3.

Märchen ohne Happy End

Im Zielraum musste nicht nur ihr Vater Alan Kildow den Sturz seiner Tochter mitverfolgen. Zahlreiche Prominente kamen in die Dolomiten, um bei diesem Highlight dabei zu sein – darunter auch das amerikanische «Olympia-Maskottchen» Snoop Dogg.

«Das ist tragisch, aber das ist der Skisport», sagte FIS-Präsident Johan Eliasch im ORF über ihren Sturz. Die Ski-Welt sei Vonn dankbar für ihre Geschichte und ihr Comeback.

Es ist ein Märchen ohne Happy-End.

Liveticker
Weltmeisterin Johnson führt in der Olympia-Abfahrt – Goggia rast auf Bronze-Platz
Mehr Olympia:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026
1 / 29
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026

Langsamer als sein Schatten: Der Pole Michal Nowaczyk.
quelle: keystone / sergei ilnitsky
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Speed-Quiz: Sportredaktion testet ihr Olympia-Wissen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
5 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
5
«Offen für Dates mit Fans»: US-Rodlerin Sophia Kirkby sucht bei Olympia die grosse Liebe
Sophia Kirkby sieht sich selbst als begehrteste Junggesellin im olympischen Dorf. Die 24-Jährige will bei den Winterspielen Dating-Plattformen nutzen und gibt auch Fans eine Chance.
Nach ihrem Start bei der olympischen Premiere der Doppelsitzerinnen am kommenden Mittwoch (19.40 Uhr) hat sie vor allem den Valentinstag drei Tage später im Visier. «Ich bin Single und dachte, es wäre interessant für die Leute, das Dating-Leben einer Olympionikin während der Spiele mitzuerleben. Es passt perfekt, denn der Valentinstag fällt mitten in die Spiele», sagte Kirkby, die sich nach ihrem Wettkampf noch «etwa anderthalb Wochen Zeit gibt, einfach mal als Erwachsene auf einem Spielplatz zu sein». So werde sie auch auf Dating-Plattformen aktiv sein.
Zur Story