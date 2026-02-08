Die Abfahrt endet für Vonn im Helikopter. Bild: srf

Lindsey Vonns Olympia-Traum endet mit einem heftigen Sturz

Für Gold in Cortina kehrte Lindsey Vonn zurück. Trotz eines eben erst erlittenen Kreuzbandrisses trat die 41-Jährige an – und erlebte ein Fiasko.

Ralf Meile Folge mir

Mehr «Sport»

Die Startnummer 13 bringt Lindsey Vonn in Cortina kein Glück. Als sie Punkt 12.00 Uhr – High Noon – ins Rennen geht, ist sie voller Hoffnung.



Dreizehn Sekunden später prallt Vonn heftig auf die pickelhafte Piste. Sie hängt bei einer Kuppe mit dem rechten Arm an einem Tor ein, bekommt Rücklage, die Skispitzen gehen nach oben und sie verliert die Kontrolle.

Der heftige Sturz von Lindsey Vonn. Video: extern/x/@Eurosport_NL

Die 41-Jährige überschlägt sich, doch beide Skis bleiben an den Füssen. Vonn bleibt liegen. Mit einem Mal wird es im Ziel der Tofana mucksmäuschenstill – während weiter oben die lauten Schmerzensschreie der gestürzten Speed-Queen zu vernehmen sind.

Rasch sind Helfer bei Vonn, die sie versorgen. Die Amerikanerin muss mit dem Rettungshelikopter ins Spital geflogen werden.

Kreuzbandriss vor einer Woche

Das Comeback von Lindsey Vonn war eine der grössten Geschichten dieser Olympischen Spiele. Die Abfahrts-Olympiasiegerin von 2010 und vierfache Gesamtweltcupsiegerin war 2019 zurückgetreten. Nach einer Pause von fünfeinhalb Jahren kehrte sie zurück mit dem grossen Ziel, in Cortina d'Ampezzo noch einmal Olympiasiegerin zu werden.

Im Ziel sehen die Zuschauer Vonns Sturz. Bild: keystone

Das Comeback verlief äusserst erfolgreich. In diesem Winter gewann Vonn zwei Weltcup-Abfahrten, stand in den drei anderen Rennen auf dem Podest und reiste als überlegene Führende der Disziplinenwertung an die Olympischen Spiele. Die Hoffnungen erlebten jedoch vor einer Woche einen argen Dämpfer: Bei einem Sturz im Super-G von Crans-Montana zog sich Vonn einen Kreuzbandriss zu. Trotzdem trat sie bei Olympia an, im Abschlusstraining fuhr sie bereits wieder auf Rang 3.

Märchen ohne Happy End

Im Zielraum musste nicht nur ihr Vater Alan Kildow den Sturz seiner Tochter mitverfolgen. Zahlreiche Prominente kamen in die Dolomiten, um bei diesem Highlight dabei zu sein – darunter auch das amerikanische «Olympia-Maskottchen» Snoop Dogg.

«Das ist tragisch, aber das ist der Skisport», sagte FIS-Präsident Johan Eliasch im ORF über ihren Sturz. Die Ski-Welt sei Vonn dankbar für ihre Geschichte und ihr Comeback.

Es ist ein Märchen ohne Happy-End.