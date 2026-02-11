klar
Olympia 2026: Lindsey Vonn meldet sich nach 3. Operation aus dem Spital

United States&#039; Lindsey Vonn is airlifted away after a crash during an alpine ski women&#039;s downhill race, at the 2026 Winter Olympics, in Cortina d&#039;Ampezzo, Italy, Sunday, Feb. 8, 2026. ( ...
Lindsey Vonn wird mit dem Helikopter abtransportiert.Bild: keystone

Vonn meldet sich nach 3. Operation mit neuem Foto aus dem Spital

11.02.2026, 19:3311.02.2026, 19:33

Nach ihrem Horror-Sturz in der Olympia-Abfahrt von Cortina d'Ampezzo hat Lindsey Vonn bereits ihre dritte Operation hinter sich gebracht. Dies schreibt die 41-jährige US-Amerikanerin in einem Instagram-Post aus dem Spital in Italien. Der Eingriff sei erfolgreich gewesen.

«Erfolg hat heute eine ganz andere Bedeutung als noch vor ein paar Tagen. Ich mache Fortschritte, und auch wenn es langsam vorangeht, weiss ich, dass alles gut werden wird», schrieb Vonn unter dem Foto, das sie mit einem grossen Fixateur am verletzten Bein zeigt. Die Speed-Queen zog sich bei ihrem Sturz vom Sonntag einen komplizierten Unterschenkelbruch zu. Die erste OP fand bereits am Sonntag direkt nach dem Sturz statt, die zweite am Montag.

Sie sei dankbar für die unglaublichen medizinischen Mitarbeiter, Freunde und Familienmitglieder, die ihr zur Seite stehen. Und Vonn bedankte sich auch für die überwältigende «Liebe und Unterstützung von Menschen aus aller Welt». Ein weiteres Bild im gleichen Post zeigt, dass die Amerikanerin auch jede Menge Blumen geschenkt bekommen hat.

Ausserdem gratulierte sie allen Athleten des US-Olympiateams, die sie weiterhin inspirieren und wenigstens etwas Freude bereiten. Ob ihre Karriere nach dem heftigen Sturz endgültig beendet ist, liess Vonn weiterhin offen.

Ohne Happy End: Vonns Olympia-Auftritt wurde von einem Doku-Team begleitet

Lindsey Vonn war in der Olympia-Abfahrt der Frauen am vergangenen Sonntag schwer gestürzt. Mit Startnummer 13 ins Rennen gegangen, hängte die Amerikanerin nach nur 13 Fahrsekunden in einem Tor ein, verdrehte sich und stürzte schwer. Nachdem sie beinahe regungslos, aber laut schreiend liegenblieb, wurde sie mit dem Helikopter abtransportiert.

Das gerissene Kreuzband im rechten Knie, das sie sich bei der Olympia-Hauptprobe in Crans-Montana eine Woche zuvor zugezogen hatte, spielte bei diesem Unfall allerdings keine Rolle. Bereits am Montag hatte Vonn sich ein erstes Mal aus dem Spital gemeldet und gesagt, dass sie ihren Start in Cortina nicht bereue. (abu)

