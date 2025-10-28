Die Baseball-Profis der Los Angeles Dodgers und der Toronto Blue Jays haben mit einem Marathon-Match für Aufsehen auch ausserhalb der USA gesorgt. Erst nach 6:39 Stunden Spielzeit sicherte Freddie Freeman den Dodgers mit einem Homerun im dritten Spiel der Finalserie den 6:5-Sieg. Länger dauerte bislang nur eine World-Series-Partie: 2018 benötigten die Dodgers beim 3:2 gegen die Boston Red Sox 7:20 Stunden.
Los Angeles führt in der Serie nun 2:1 gegen das Team aus Kanada. Die Dodgers wollen in der Serie ihren Titel aus der vergangenen Saison erfolgreich verteidigen. Das ist seit 2000 keiner Mannschaft aus der Major League Baseball (MLB) mehr gelungen. (riz/sda/dpa)
FREDDIE FREEMAN, OCTOBER LEGEND. #WORLDSERIES pic.twitter.com/SW3XeFihxq— Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 28, 2025