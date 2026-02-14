Die frühere Schweizer Frauen-Nationaltrainerin Pia Sundhage hat wieder eine Arbeitsstelle. Die Schwedin wird Coach von Haitis Frauen-Nationalteam. Die Verkündung der überraschenden neuen Aufgabe erfolgte an Sundhages 66. Geburtstag am Freitag.
Vor dem zwei Jahre dauernden Engagement in der Schweiz war Sundhage als Nationalcoach auch in den USA, Schweden und Brasilien tätig gewesen. In Haiti erhoffen sie sich von der neuen Trainerin «die Förderung von Talenten und den nachhaltigen Fortschritt des Nationalteams». Das Team aus dem Karibik-Staat liegt in der FIFA-Weltrangliste derzeit auf Platz 50. (ram/sda)
