Die Slowaken verlieren zwar gegen Schweden, sind aber trotzdem Gruppensieger. Bild: keystone

Schweden gewinnt das letzte Gruppenspiel – trotzdem jubeln nach der Partie die Slowaken

Männer

Schweden – Slowakei 5:3

Das gibt es auch nicht alle Tage: Schweden gewinnt mit 5:3 gegen die Slowakei, aber nach der Partie jubelten die Slowaken.

Da die Slowakei, Schweden und Finnland nach der Gruppenphase jeweils sechs Punkte auf dem Konto haben, entschied das Torverhältnis aus den Direktduellen. Um sich den Gruppensieg und die direkte Viertelfinal-Qualifikation zu sichern, hätten die Schweden mit drei Toren Differenz gegen die Slowakei gewinnen müssen.

Lange Zeit sah es sehr gut aus für die Skandinavier und sie führten mit 5:2. Doch 39 Sekunden vor dem Ende erzielte Dalibor Dvorsky das dritte Tor für die Slowaken. Somit übernahm die Slowakei wieder die Führung in der Gruppe B.

Die Slowaken jubeln trotz Niederlage. Bild: keystone

Die Schweden versuchten nochmals alles und ersetzten trotz Führung den Torhüter durch einen sechsten Feldspieler. Ein weiteres Tor gelang aber nicht mehr und die Slowaken sicherten sich überraschend den Gruppensieg.

Finnland – Italien 11:0

Finnland gewinnt gleich mit 11:0 gegen Olympia-Gastgeber Italien. Die Finnen dominierten von Anfang an und führten bereits nach etwas mehr als zehn Minuten mit 3:0.

Elf Tore konnte Finnland gegen Italien erzielen. Bild: keystone

Nach dem deutlichen Sieg haben die Finnen gute Chancen, sich als bester Gruppenzweiter direkt für den Viertelfinal zu qualifizieren. Dies betrifft auch die Schweizer Nationalmannschaft. Um sich direkt für den Viertelfinal zu qualifizieren, müsste das Team von Nationaltrainer Patrick Fischer mit mindestens elf Toren Differenz gegen Tschechien gewinnen.

Deutschland – Lettland 3:4

Nach dem Auftaktsieg gegen Dänemark verliert Deutschland in diesem Jahr zum ersten Mal an den Olympischen Spielen. Für die Entscheidung sorgten die Letten im letzten Drittel, als ihnen innerhalb von drei Minuten zwei Treffer gelangen und sie mit 4:2 in Führung gehen konnten. Tim Stützle liess die Deutschen zwar nochmals hoffen, aber die Verlängerung konnte nicht mehr erzwungen werden.

Die Letten jubeln nach dem Sieg gegen Deutschland. Bild: keystone

Für beide Teams steht am Sonntag das letzte Gruppenspiel an. Deutschland trifft auf die USA und Lettland spielt gegen Dänemark. (riz)