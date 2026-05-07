Wie bereits an den Olympischen Spielen in diesem Winter moderieren Sascha Ruefer und Annette Fetscher auch bei der Eishockey-WM 2026. Ruefer aus dem Studio Freiburg, Fetscherin aus dem Studio Zürich. Bild: keystone

30 Spiele im TV und jede Partie im Stream – so berichtet SRF von der Eishockey-WM

Sascha Ruefer und Annette Fetscherin moderieren. Reto Müller und Silvan Schweizer kommentieren. 30 Spiele live, aber nicht auf SRF info. So berichtet das Schweizer Fernsehen während der Heim-WM.

Etienne Wuillemin Folge mir

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Am Freitag in einer Woche beginnt die Eishockey-WM in der Schweiz. Für die Nati steht gleich die Final-Revanche gegen die USA an. An der Heim-WM steht das Schweizer Fernsehen nach dem Fall Fischer unter erhöhter Beobachtung.

Insgesamt überträgt SRF 30 WM-Spiele live auf SRF zwei. Meist zwei pro Tag. Je eines aus den beiden Gastgeberstädten Zürich und Freiburg, eines um 16.20 Uhr, das andere um 20.20 Uhr. Welche Spiele das sind, hängt massgeblich vom Spielplan der Schweiz ab.

Die Nati-Spiele werden von Kommentator Reto Müller und Experte Philippe Furrer kommentiert. In Freiburg ist das Duo Silvan Schweizer und Félicien Du Bois im Einsatz. SRF bietet den Eishockeyfans zusätzlich ein tägliches Rahmenprogramm. In beiden Arenen befindet sich ein Studio. Annette Fetscherin moderiert in Zürich, Sascha Ruefer in Freiburg. Die beiden werden flankiert von den Experten Marc Reichert und Christian Weber sowie ausgewählten Gästen.

Kommentiert an der Heim-WM die Schweizer Spiele: Reto Müller. Bild: SRF/Gian Vaitl

Eine spezielle Aufgabe wird den fliegenden Reportern Fabienne Gyr und Lukas Studer zuteil. Sie sind mit einem mobilen Studio in verschiedenen Städten der Schweiz unterwegs. Ihre Berichte bieten den Rahmen für das tägliche Magazin zur WM, das ab 19.15 Uhr auf SRF zwei gesendet wird. Gyr sorgte zuletzt bei den Sports Awards für Schlagzeilen, als sie Dreifach-Olympiasieger Franjo von Allmen live im TV die Haare rasierte.

Der Sender SRF info wird für die Eishockey-WM nicht verwendet. Warum? Auf Anfrage von CH Media schreibt SRF: «Mit dieser Programmierung bleibt auf SRF info Platz für das weitere Sportangebot von SRF – wie etwa die Übertragung von Tennis (ATP‑Turnier Genf), des europäischen Fussballs (Europa-League-Final) oder der Formel 1 (GP Kanada) – sowie für Sendungswiederholungen.»

SRF: «Englisch ist die etablierte Sprache des Eishockeysports»

Auf das persönliche Wunsch-Spiel verzichten muss trotzdem kein Eishockey-Fan. Alle Spiele, die nicht auf SRF zwei gezeigt werden, können online im Live-Stream verfolgt werden. Wobei SRF diese Spiele nicht selbst kommentiert. Sondern den offiziellen Kommentar des internationalen Eishockeyverbands IIHF übernimmt – in englischer Sprache.

Schweden gegen Tschechien: Weil parallel die Schweiz gegen Deutschland spielt wird das Gruppenspiel vom Abend des 18. Mais nur im Stream zu sehen sein. Bild: IMAGO/TT

Die Erklärung von SRF dafür: «SRF legt den Fokus und die personellen Ressourcen neben der Schweizer Nati auf die Spiele, die um 16.20 Uhr und 20.20 Uhr ausgetragen werden. Statt ganz auf eine Übertragung zu verzichten, bietet SRF dem interessierten Publikum dennoch die Möglichkeit, die Spiele im Livestream zu verfolgen. Englisch ist zudem die etablierte Sprache des Eishockeysports.»

Dass Fans alle Spiele im Livestream verfolgen können, ist neu. Spiele mit englischem Originalkommentar sind bei SRF im Eishockey ein Novum. Im Curling oder Badminton hingegen kam das bereits vor.

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Bevor es für Jan Cadieux und die Schweizer Nati an der WM ernst gilt, stehen in dieser Woche in Schweden noch drei letzte Vorbereitungsspiele an. Heute gegen Finnland, am Samstag gegen Schweden. Und am Sonntag gegen Tschechien. (aargauerzeitung.ch)